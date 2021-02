Richard Berry, accusé d’inceste, les confidences de son avocate: « Un esprit combatif »

Dans l’affaire qui oppose Richard Berry à sa fille, le scandale éclatait il y a quelques jours. En effet, la fille du comédien accuse son père d’avoir eu avec elle des comportements totalement inappropriés. Dès lors, elle a entamé des poursuites judiciaires pour des faits d’inceste. Aujourd’hui, l’avocate de l’acteur décide de prendre la parole. Face aux journalistes, elle apporte quelques précisions sur cette affaire. LD People vous relate ses premières déclarations.

Richard Berry : son avocate parle

Un scandale de plus

Aujourd’hui, la fille de Richard Berry, Coline Berry Rojtman, témoigne du calvaire duquel elle aurait été alors victime. Elle a d’ailleurs récemment déposé une plainte dans ce sens. Dès la sortie médiatique de cette histoire, les réactions ont évidemment été nombreuses. L’ex-compagne de Richard Berry, Jeane Manson a d’ailleurs pris récemment la parole pour mettre en doute ces accusations. Marilou Berry et Josiane Balasko se sont également exprimées sur les réseaux sociaux.

Mais aujourd’hui, le conseil juridique de Richard Berry décide de s’expliquer. Dès lors, LD People revient sur cette intervention en direct sur CNews. Sur la chaîne d’info, l’avocate est catégorique : son client est prêt. En tout cas, il ne désire pas fuir la justice et surtout, il a le souhait de s’exprimer face aux enquêteurs. D’ailleurs, dès les révélations faites par sa fille, il se disait prêt à répondre à toutes les questions. Mieux encore, il veut que toute la lumière soit faite sur cette affaire, malgré la prescription des faits. Car selon lui, il n’a rien à se reprocher.

Sophie Obadia : «Défendre quelqu’un n’est pas un acte de toute puissance. […] Un homme qui est accusé de tels faits a le droit de se défendre, ce n’est pas une anomalie» dans #HDPros2 pic.twitter.com/FD2TMCNvPm — CNEWS (@CNEWS) February 3, 2021

» Un esprit combatif «

Ce lundi 8 février dans L’heure des pros, Maître Obadia se veut très claire. En effet, l’avocate de Richard Berry s’exprime ainsi pour la première fois sur le sujet. Selon l’avocate, elle et son client, Richard Berry attendent. » Il est très combatif, et nous sommes à ses côtés. Nous attendons et nous ferons des commentaires le moment venu « . En effet, ce 9 février 2021 Coline Berry Rojtman avait rendez-vous avec les policiers. La brigade de protection des mineurs va ainsi l’auditionner afin de revenir sur le motif de sa plainte. Pour la jeune femme, son père Richard Berry est bien l’auteur de gestes pour le moins déplacés. Elle affirme ainsi avoir dû subir des actes incestueux dans une ambiance plutôt violente entre ses parents.

Bien des années plus tard, la cousine de Marilou Berry et nièce de Josiane Balasko décide donc de dire sa vérité. Mais pour son père et d’autres membres de la famille, ses accusations ne tiennent pas la route. Pour certains, la rancœur et la jalousie seraient le moteur principal de cette affaire. Mais comme le rappelle, Maître Sophie Obadia, Richard Berry attend d’être entendu. Il souhaite, en effet, pouvoir lui-aussi prendre la parole. En tout cas, cette affaire fait grand bruit et continue de défrayer la chronique. En attendant la vérité judiciaire, une famille connaît un véritable déchirement. Alors qui dit la vérité ? Il semble qu’à ce stade, il soit encore beaucoup trop tôt pour le dire. Mais cette première audition de la fille de Richard Berry est véritablement un premier tournant dans cette nouvelle affaire.