Richard Berry sous le feu des accusations: Pascale Louange, son épouse brise le silence

Richard Berry se retrouve mêlé à une terrible affaire. Sa fille Coline Berry porte plainte contre lui et rejoint le mouvement « MeTooInceste ». Depuis sept ans, elle porte des accusations de ce genre envers son père. Mais d’après Richard, son discours et ses accusations évoluent au gré de l’actualité. Pascale Louange, l’épouse de Richard Berry, prend sa défense. LDPeople vous raconte tout !

Richard Berry est accablé par les propos de sa fille Coline

Richard Berry se retrouve sous le feu de terribles accusations depuis la fin du mois de janvier. Ces accusations, bien qu’elles prennent selon lui une allure différente aujourd’hui, il les connaît depuis sept ans déjà. Coline Berry et Richard se seraient fâchés suite à l’annonce de la grossesse de Coline. Car la compagne de son père était enceinte en même temps. C’est à la suite de cela que Coline Berry aurai envoyé un mail gala femme de son père pour lui expliquer que Richard avait abusé d’elle lorsqu’elle avait entre 8 et 10 ans.

Richard Berry dément les accusations de sa fille et ajoute qu’il n’a jamais touché à aucun de ses enfants. C’est la justice à présent qui va devoir faire la lumière sur toute cette histoire car leurs paroles s’affrontent et ne concordent pas. L’avocate de Richard Berry, Maître Sophie Obadia s’est récemment rendue sur CNEWS pour tenter de calmer l’opinion publique. L’avocate a alors rappelé que les accusations ne sont pas des preuves et que la justice ne se rend pas sur les réseaux sociaux.

Richard peut compter sur le soutien de son épouse également, Pascale Louange, qui reste persuadée que les propos de Coline Berry sont calomnieux. Sur Instagram, elle partageait en story éloquente. Une citation de Montesquieu qui dit : »Une injustice faite à un seul est une menace faite à tous ». Richard s’est exprimé dans les médias pour démentir les accusations de sa fille mais reste aujourd’hui plutôt discret afin de laisser la justice suivre son cours.

Parole contre parole, la justice tranchera

De son côté, la fille de Richard, Coline Berry, reçoit le soutien de Josiane Balasko et de sa cousine Marilou Berry. Richard Berry est le frère du défunt mari de Josiane Balasko. L’actrice et sa fille connaissaient donc depuis le début les accusations que Coline Berry portait contre son père. Et dans cette affaire, elles ont choisi de soutenir Coline plutôt que Berry.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Coline Berry Rojtman (@colineberryrojtman)

Dans cette affaire, seul le temps fera la lumière sur ce qui s’est réellement passé. La justice fera en sorte de faire émerger la vérité, quelle qu’elle soit. LDPeople vous tiendra bien sûr informé de l’évolution de l’enquête. L’opinion publique ne sait quoi penser. Les internautes sont partagés mais s’accordent tout de même pour dire que la parole doit être libérée et que la vérité doit éclater.

Richard prend donc son mal en patience, tout comme sa fille, Coline Berry. Leurs avocates respectives vont tout faire pour résoudre ce litige aux terribles accusations.