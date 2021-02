« Rien à foutre », « nikoumouk » : Bernard Montiel dévoile les véritables mots qu’il a mis dans la bouche d’Emmanuel Macron

En direct dans Touche pas à mon poste, Bernard Montiel a une fois de plus fait une sortie très remarquée. Ainsi, le célèbre chroniqueur a décidé de réagir suite à l’intervention très surprenante du président de la République. En effet, le chef de l’État est apparu par surprise ce 2 février 2021 sur les écrans de TF1. Selon l’ancien animateur de Vidéo Gag, Emmanuel Macron avait envie de dire » rien à foutre « , » nikoumouk « à certains de ses détracteurs. LD People revient donc sur ces propos plutôt étonnants !

Touche pas à mon poste : Bernard Montiel fait des révélations plus que surprenantes

Quand Emmanuel Macron prend la parole…

Sur le plateau de Touche pas à mon poste, la stupéfaction est grande. En effet, Bernard Montiel a décidé d’interpréter l’intervention du président de la République à sa manière. Pour rappel, personne ne s’attendait vraiment à cette prise de parole du chef de l’État. À la grande surprise des téléspectateurs, il est effectivement apparu à l’écran 2 février. L’époux de Brigitte Macron souhaitait en effet s’entretenir face à face avec les Français. Mais selon certaines informations, il n’aurait prévenu ni son Premier ministre, ni ses ministres, ni ses proches collaborateurs avant de prendre la parole.

Selon Bernard Montiel, Jean Castex était en effet en réunion comme tous les mardis soir. Le président ne l’avait donc pas informé de cette prise de parole. Selon le chroniqueur de Touche pas à mon poste, Emmanuel Macron était trop pressé d’annoncer la bonne nouvelle. En effet, le mari de Brigitte Macron tenait à expliquer lui-même comment les Français allaient finalement être tous vaccinés. Toujours selon Bernard Montiel, ce discours face à la presse doit être interprété d’une manière très particulière. LD People vous explique comment.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par #TPMP (@tpmptv)

Un changement de style radical

Pour Bernard Montiel, c’est très clair. Emmanuel Macron a décidé de s’affranchir de règles pourtant bien établies. » Il a cassé les codes. Il n’en n’a rien à foutre. Et puis surtout il en a marre de ce carcan de l’administration : on est tous ballottés par des infos, des fausses infos, etc. « . Mais le chroniqueur de Cyril Hanouna va beaucoup plus loin dans son analyse. Toujours selon son propre sentiment, le chef de l’État a fait un véritable pied de nez à l’establishment. » Il a eu envie de dire ‘nikoumouk’, comme vous diriez, et de balancer « . Immédiatement, les réactions sont nombreuses sur le plateau de Touche pas à mon poste.

Certains paraissent choqués alors que d’autres esquissent un léger sourire. En tout cas, Bernard Montiel aura une fois fait part de sa franchise sur les antennes de C8. D’ailleurs, l’ancienne star de TF1 n’en n’est pas à son premier coup d’éclat. Sur tous les sujets, il n’hésite pas à monter au créneau et donner son avis très tranché. Si les membres de Touche pas à mon poste ont été surpris, les réactions au cœur de l’Élysée ont dû en être de même. Car de toute évidence, cette interprétation de l’action du président de la République ne devrait pas laisser insensible ni le principal intéressé ni son entourage immédiat !