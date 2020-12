Rihanna avec une photo de son postérieur, elle fait monter la température comme jamais!

Rihanna a fait réagir la Toile avec une publication chaud. En effet, la star de la chanson et fondatrice de marque de cosmétique est sur tous les fronts. Ses fans n’ont de cesse de l’admirer sous toutes les coutures et de la soutenir quoi qu’elle entreprenne. Cette récente publication a donc eu l’effet sur Instagram. Car la sublime Rihanna pose, mettant au premier plan son postérieur. LDPeople vous propose de découvrir cette image choc qui alimente les discussions des internautes. Les abonnés de la star sont conquis !

Rihanna se met en scène dans une publication sur Instagram

Rihanna fascine depuis ses débuts et visiblement, elle sait comment alimenter l’engouement de ses abonnés. Il lui suffit de prendre la pose dans une tenue minuscule pour que la Toile s’embrase. Son physique et son charisme sont capables de faire chavirer les internautes. Peu d’artifices sont nécessaires à la rendre irrésistible. C’est ce que nous sommes forcés de constater en découvrant les réactions de ses abonnés à sa publication. En l’espace de trois jours, ce sont plus de 5 millions de “j’aime” et plus de 33 000 commentaires qui s’accumulent. Des chiffres en augmentation constante car ce sont 88 millions de personnes qui sont abonnés à son compte Instagram. échancré et décoré de cerises ne fait que souligner les formes ravageuses de la star.

Rihanna expose ainsi son postérieur rebondi à la vue de tous et ne peut que se réjouir de l’enthousiasme que procure ce cliché chez ses fans. Il fait très chaud sur Instagram depuis la publication de la chanteuse. De quoi nous faire oublier que l’hiver vient pourtant de commencer. Car impossible de ne pas déconnecté de la réalité l’espace de quelques instants pour les fans de Rihanna. Ils la découvrent prenant cette pose et s’envolent dans les nuages de leurs rêves les plus fous. LDPeople vous partage cette photo étourdissante de la star à la fin de cet article. Mais soyez prévenus, elle est à couper le souffle !

Une image qui lui vaut de créer l’évènement sur la Toile

Rihanna n’en est effectivement pas à son coup d’essai pour faire fondre le cœur de ses abonnés. Fan de mode et fondatrice de plusieurs lignes de prêt-à-porter en tout genre, elle prend souvent la pose comme modèle sur son compte Instagram. Elle crée une émeute sur la plateforme. Cependant, cela suffira-t-il à permettre à ses marques d’être rentable ? En effet, la belle aurait du mal à rentrer dans ses frais d’après le New York Times. Rihanna serait en train de chercher à mettre en place une levée de fonds pour se pérennisent. En tout cas, elle met tous ses efforts à contribution pour devenir incontournable. Et mettre son postérieur en avant est un moyen comme un autre d’y parvenir. Ce ne sont pas ses abonnés qui pourront le lui reprocher, bien au contraire !