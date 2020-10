Rihanna est allée trop loin! Elle s’attire les foudres du monde musulman à cause de son défilé

Rihanna est au cœur d’une polémique depuis la sortie de son show de sous-vêtements. Le Savage X Fenty, disponible sur Amazon Prime Vidéo est une incroyable performance. Mais la chanteuse a choisi d’utiliser un hadith, sur la musique de son show. Les hadiths sont des recueils des actes et paroles de Mahomet et de ses compagnons, à propos de commentaires du Coran ou de règles de conduite, dans la religion islamique. Les musulmans du monde entier sont donc terriblement choqués. Utiliser des paroles sacrées pour un show de sous-vêtements est un manque de respect pour leur religion et ils le font savoir à Rihanna. Sur les réseaux sociaux, elle reçoit des critiques virulentes qui vont jusqu’au boycott.

Rihanna enflamme la Toile avec son show de sous-vêtements

Rihanna a frappé très fort pour le volume 2 de Savage X Fenty. En effet, ce sont des tenues provocantes qui sont mises en scène. Et elles sont portées par les plus célèbres mannequins du monde. De plus, les performances de grands noms de la chanson sont également attendues. Mais le 2 octobre, à la sortie du show, les fans de Rihanna découvrent donc qu’elle a utilisé un hadith pour son projet. Et cela n’aurait pas posé de problème si elle l’avait fait dans d’autres circonstances que celle d’un défilé de sous-vêtements. En effet, les musulmans du monde entier sont ulcérés. Certains la qualifient même de démoniaque d’avoir osé porter ainsi atteinte à des textes sacrés.

Les fans de la chanteuse, issus de la communauté musulmane, sont atterrés

Ce que ses fans retiennent également, c’est que lors de ses préparatifs pour ce show, Rihanna s’était confiée aux journalistes de Vogue. Et elle avait déclaré que “Dieu et l’Univers” lui avait envoyé des messages pour l’aider dans son entreprise. En effet, cela n’aura pas apaisé les esprits des musulmans qui découvrent un des textes sacrés de leur religion instrumentalisé de la sorte. Sur tous les réseaux sociaux, ce sont des internautes en colère et tristes qui s’expriment. Ils sont extrêmement déçus de constater que Rihanna est capable d’un tel irrespect envers l’Islam. Car la chanson, Doom, qu’elle utilise pour son show de sous-vêtements utilise un hadith. Ce son a été crée par Coucou Chloé en 2018. Mais si le fait que Rihanna l’emploi lui offre une nouvelle vie et une immense visibilité. Et cela ne manque pas de réveiller la colère d’une grande partie de ses fans.

J’arrive toujours pas à me remettre du choc que le remix du hadith que Rihanna a fait, c’est blessant trop blessant. Ça commence à devenir une habitude d’insulter la religion islamique.

En tant que musulman ça fait mal au plus profond de mon être.#RESPECTEMARELIGION — Mad Guy 💀🔥 (@lemaladif) October 5, 2020

J’ai envie de vomir quand j’entends le remix du Hadith sur lequel Rihanna à fait le défilé, ça me met tellement mal à l’aise.. il s’agirait de respecter l’islam et cesser d’en faire n’importe quoi au bout d’un moment — Yō (@yooishida) October 5, 2020

Une issue favorable à cette polémique est-elle possible ?

Rihanna avait-elle conscience des conséquences que ce son allait entraîner ? Imaginait-elle blesser la communauté musulmane ? Les personnes attachées à cette religion sont sous le choc et certaines parlent même de blasphème. En revanche, d’autres ne voient pas d’attaques dans l’utilisation d’un hadith dans un remix. Mais pour le moment, difficile de savoir ce qu’il en est, Rihanna ne s’est pas exprimée à ce sujet.