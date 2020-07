Rihanna pose avec sa nouvelle collection de petites tenues exclusives, Magnifique !

SAVAGE FENTY, marque de petite tenue s’est associée à la célèbre chanteuse Rihanna cet été avec une collection Summer.

Rihanna a présenté de nouveaux modèles colorés grâce à une campagne de publicité inclusive qui milite pour changer les mentalités et fait du bien !

La chanteuse revient de plus belle cet été avec une nouvelle collection de petites tenues.

À 32 ans, elle dévoile de nouvelles pièces sur le compte Instagram de SAVAGE FENTY agrémentées de photos de la campagne publicitaire. Un vent de fraîcheur débarque dans le monde de la petite tenue.

Pour la collection printemps-été, l’interprète de Diamonds a pris la pose dans un ensemble jaune acidulé.

Chez Savage Fenty, cet été le jaune est très à la tendance: la dentelle est aussi à l’honneur, ainsi que les couleurs orange sanguine, rose pétant ou jaune poussin.

Rihanna souhaite vraiment que toutes les femmes se sentent à l’aise dans les vêtements qu’elle crée, et proposer une mode inclusive, cela est vraiment primordial à ses yeux.

Ce sont des femmes de toutes les tailles qu’elle a choisi comme modèles, aux silhouettes plus ou moins rondes, pour cette toute dernière campagne été 2020 de Savage Fenty.

Rappelons que les tailles des culottes de la marque vont du XS au 4XL. les tailles varient du 80A au 120I, du côté des hauts, et il faut compter 50 euros pour un haut et une vingtaine d’euros pour un bas.

Ces dernières années, Rihanna s’est éloigné des studios d’enregistrement et a tout fait dans le but de devenir une vraie femme d’affaires accomplie.

La chanteuse a donc aujourd’hui plusieurs cordes à son arc.

La marque de cosmétique Fente qu’elle a également lancée est devenue une référence chez toutes les blogueuses beauté tout comme la marque de lingerie Savage Fenty, que les jeunes filles s’arrachent.

En 2018, l’artiste avait confié dans elle.com, à propos de sa marque et du premier défilé de ses modèles :

Par ailleurs le magazine britannique The Sun explique :

« Le neuvième album de Rihanna est en pause indéfiniment. Elle veut faire ses millions (…) et planifie une nouvelle ligne de produits pour la peau pour aller avec ses collections Fenty Cosmétiques. Sa ligne de lingerie a si bien été qu’elle sent qu’elle doit battre le fer pendant qu’il est chaud. Dès qu’elle publie une photo portant ses trucs, les ventes augmentent (…) Elle a réalisé qu’il y a plus d’argent dans la game de la beauté qu’en musique alors que les ventes d’albums dégringolent et que les tournées font face à de la sérieuse compétition ».