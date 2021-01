“Ta robe, c’est une serpillère”, Cristina Cordula n’épargne pas sa collègue Karine Le Marchand! Elle la dézingue !

Dans “Opération renaissance” ce lundi 18 janvier, Cristina Cordula n’a pas pu s’empêcher de recadrer comme il se doit Karine Le Marchand.

D’ordinaire, les téléspectateurs des Reines du shopping s’attendant à ce que Cristina Cordula lâche plusieurs fois par heure “C’est une catastrophe”… Sinon, les Reines du shopping ne seraient plus les Reines du shopping. Et Cristina Cordula ne s’appellerait plus Cristina Cordula.

Mais ce lundi 18 janvier, la prêtresse de la mode officiait dans un tout autre contexte ! Car la belle brune ultra fashion aidait les candidats de l’Opération Renaissance. Pourtant, elle n’a pas pu s’empêcher de trouver à redire sur la tenue de sa collègue Karine Le Marchand. Très vite, la bombe brésilienne s’est donc emportée à cause d’une robe rouge mal repassée !

“Ta robe, c’est une serpillère !”

Karine Le Marchand aidait ainsi Cristina Cordula à mesurer le tour de taille de la candidate Emeline. Mais Cristina Cordula à ce moment-là a clairement du mal à se concentrer. Elle commence à s’agacer. “Karine, je te regarde là dans le miroir… Oh, ta robe, c’est une serpillère !”

Cristina Cordula se trompe de plateau

Étonnée, Karine Le Marchand se retourne. “Ah oui, toute froissée” confirme-t-elle, un peu gênée. Sa belle robe rouge est effectivement un peu chiffonnée au niveau des fesses. Cristina Cordula enfonce le clou devant tout le monde : “Même devant c’est froissé, c’est une catastrophe !”, enchaîne-t-elle. Le problème, c’est qu’elle a oublié qu’elle n’était pas sur le plateau des Reines du shopping !

Qu’importe pour la grande prêtresse de la mode, un fashion faux pas reste un fashion faux pas ! Pour Karine Le Marchand en revanche, ça n’a pas beaucoup d’importance. La marieuse d’agriculteurs éclate de rire. “Mais c’est le tissu, qu’est-ce… Ben oui !”, explique-t-elle pour sa défense. Au sein de LDpeople, la réaction décalée de Karine Le Marchand nous a fait mourir de rire !

Emeline finit par éclater de rire. Et tant mieux pour elle car jusqu’ici, elle semblait plutôt très stressée ! “Elle est morte de rire” signale l’animatrice d’Opération renaissance. “On s’est fait remettre dans le droit fil toi et moi !”, lance-t-elle encore à Emeline, complice.

Elle perd 48 kilos grâce à une sleeve gastrectomie

Cette dernière a subi, devant les caméras de M6, une sleeve gastrectomie. Il s’agit d’une opération qui consiste à retirer une partie de l’estomac. Les médecins ont réalisé cette opération en 2017. La jeune femme a ainsi perdu 48 kilos !

Parmi les autres candidats de l’épisode figurait également Pierre-Yves, en surpoids depuis sa naissance. “C’est une très belle rencontre qui perdure, on est en ligne assez fréquemment. Elle a été très importante dans mon parcours. Pendant le tournage, je me suis séparé de mon conjoint. C’était en plein mois d’août, Karine était en vacances et elle a pris le temps de passer une heure au téléphone avec moi pour me consoler et me donner des conseils. Ça ne sera pas montré parce que ce n’était pas filmé, mais elle a été là pour moi”, a ainsi confié Pierre-Yves à propos de Karine Le Marchand à nos confrères de TV Mag.