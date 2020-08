Roger Hanin: ce courrier "dont TOUT le monde parle" qu'il avait préparé pour Jamel Debbouze !

Roger Hanin est un acteur, écrivain et réalisateur français. Pendant plusieurs années, une lettre ouverte adressée à Jamel Debbouze, le célèbre humoriste, circulait sur internet. Mais il se trouve que cette lettre n’avait en aucun cas été écrite par Roger Hanin. Cette lettre s’insurge contre les célébrités du cinéma issue de l’immigration maghrébine. Les accusant de faire passer leurs origines avant la France et de dénigrer cette dernière. Il se trouve que ce texte était rédigé par un Roger d’un tout autre nom, Roger Holeindre. Ce Roger-ci est une figure emblématique du Front National en tant que co-fondateur, et vice président du parti dans les années 1970. Le fameux parti des Le Pen qui porte aujourd’hui le nom de Rassemblement National.

Roger Hanin n’est pas le véritable auteur de la fameuse lettre ouverte qui circule sur internet

Roger Hanin avait donc vu son nom sali par les méthodes déplorables d’un autre homme qui porte le même prénom que lui. Jamel Debbouze et “ses amis acteurs et cinéastes” y étaient attaqués pour ne pas faire honneur à la France. Cependant, Jamel Debbouze n’a jamais fait honte ni à son pays, ni à ses origines. Les propos tenus dans cette lettre sont révoltants et dépourvus de logique, si ce n’est celle d’un vieux colonialisme persistant. Faire signer cette lettre du nom de Roger Hanin c’était alors l’occasion de faire passer ce message avec plus de force. En effet, Roger Hanin est lui-même un acteur célèbre qui est né en Algérie.

Il s’installe en France et y mène une carrière plus qu’honorable en tant que comédien, écrivain et réalisateur. Signer cette lettre de la main de véritable auteur c’était simplement continuer le discours sempiternel du Front National et du Rassemblement National. Celui qui consiste à faire l’éloge d’une “France aux Français”, qu’il faut comprendre comme une France sans droits d’immigration.

faut lire la lettre ouverte de Roger Hanin à tous les immigrés venus de l’Algérie c’est edifiant ! — Julien 5973 (@Julien5973) July 5, 2014

Une lettre édifiante qui suscite de vives réactions sur internet

Roger Hanin est décédé le 11 février 2015 et sa mémoire a donc été trahie par ce texte que tout le monde pensait de sa main. En effet, cette lettre polémiste circule depuis des années sur internet. Elle commence à refaire son apparition ces derniers jours et malheureusement, à convaincre des personnes, bien peu ou bien mal informées. Cependant, cette fois-ci les médias sont beaucoup plus réactifs qu’il y a quelques années sur les fake news. Ainsi, le nom de Roger Hanin est détaché de cette lettre, qui tente d’établir le constat que l’indépendance algérienne est une catastrophe. Et le nom de son véritable auteur est vérifié par des journalistes professionnels rattachés à Libération et au Monde notamment. C’est également un média belge du nom de Haox-Net qui lutte contre la désinformation et qui révèle que Roger Hanin n’était pas le véritable auteur de cette lettre.

Lettre à #Debbouze “Roger #Hanin n’est pas l’auteur de ces lignes. Il s’agit d’un texte rédigé en 2010 par Roger #Holeindre, partisan de l’ #Algérie française” Ces nostalgiques n’ont honte de rien … — Cheikha Sophia (@SophiaIfigha) July 31, 2020

Roger Holeindre est le véritable auteur de la lettre, volontairement instigateur d’une polémique

Le véritable auteur est donc un ancien grand nom du Front National, Roger Holeindre. Une autre question serait de savoir pourquoi il n’a pas assumé ses propos. Prudence donc sur les réseaux sociaux. Nous devons rester vigilants pour ne pas devenir des moutons et suivre simplement ce qui fait le plus de buzz. Vérifions nos sources et vérifions les faits historiques. Et surtout soyons bienveillants les uns envers les autres. Car dans cette lettre, ce sont des films qui sont attaqués comme pour être des déformations de l’Histoire.

Mais les nombreux films cités ont reçus de prestigieuses récompenses qui prouvent beaucoup de choses. De plus, il est avéré que les anciens du Front National ont souvent des problèmes en justice pour diffamations. La déformation des faits historiques étaient effectivement bien plutôt du côté du Front National. Ceci expliquera peut-être pourquoi cette lettre n’était pas signée du nom de son véritable auteur.

La lettre que Roger Hanin n’a jamais écrite à Jamel Debbouze : un texte reprochant à l’humoriste de faire « toujours porter le principal des fautes par la France » dans ses films a, en réalité, été écrit par l’ancien vice-président du Front national. https://t.co/okAVYqlXcO — Le Monde (@lemondefr) July 31, 2020

L’information et l’histoire peuvent être des armes redoutables

Les polémiques autour de ce texte ne semblent pas prêtes de sa tarir. Et ce sujet sera malheureusement toujours dans de nombreux débats. Mais c’est pour cela qu’il devient extrêmement important de s’informer correctement. Il y a donc plusieurs choses qu’il ne faut absolument pas oublier. D’abord, les informations ne peuvent pas avoir valeur de vérité en tant que telles. Ce sont les faits qui en ont. Mais la façon dont les faits sont présentés et argumentés biaisent déjà la réalité. C’est alors dans le discours d’une personnes que ses opinions vont venir teinter les faits par ses mots, faisant entendre sa vérité. Nous avons tous la notre en partant de là. Mais, il nous revient alors de former notre esprit à l’analyse et à l’argumentation. Le tout pour tenter de rester le plus objectif possible dans nos discours.

L’Histoire ne saurait être réécrite mais les faits existent pour que nous puissions ne pas l’oublier. Ainsi, nos informations valides devront venir davantage de sources historiques que de la part de personnalités rattachées à des jugements de valeur d’un autre temps. Soyons vigilants en nous informant et en partageant nos idées. Nous avons des outils formidables à disposition pour nous permettre d’accéder à toute sorte d’informations en un temps reccord. Mais il ne tient qu’à nous d’apprendre à faire le tri. C’est cela que l’on peut appeler l’esprit critique. Sans ce développement personnel, nous serions sujets à croire pour vrai tout ce qui se présente à nous, sans en questionner ni le fond, ni la forme.