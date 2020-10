Romane Serda l’ex de Renaud très “inquiète” pour son fils de 14 ans, drogue, Alcool…

Romane Serda est une chanteuse et actrice française. Mais elle est aussi connue pour avoir été l’épouse de Renaud. En effet, le chanteur a eu deux femmes dans sa vie. Dominique Lanvin et Romane Serda. Avec chacune d’elle il aura un enfant. Lolita en 1980 et Malone en 2006. De plus, les deux relations longues et sérieuses de Renaud ont pris fin à cause de ses problèmes de dépendance à l’alcool. En effet, Romane Serda témoignait à ce propos sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste récemment. Auteure d’une autobiographie, sortie le 7 octobre, elle est invitée dans les médias pour en faire la promotion. Mais les questions sur Renaud ne sont jamais très loin. Aussi, elle évoque avec sincérité l’adolescence de son fils auprès de Purepeople. Sans cacher, donc, son inquiétude par rapport à l’éventualité qu’il devienne dépendant à l’alcool, à la drogue ou au tabac.

Romane Serda témoigne de son aversion envers l’alcool et de sa relation avec Renaud

Renaud lutte contre ses travers et il est heureux de pouvoir compter sur sa famille. En effet, Dominique Lanvin et Romane Serda font encore parties de sa vie. Elles le soutiennent toujours dans son combat malgré leurs séparations respectives. C’est ce que confiait Romane Serda à Cyril Hanouna le 11 octobre dernier.

Romane Serda revient avec émotion sur sa relation avec Renaud sur le plateau de #TPMP pic.twitter.com/icxd1VWuCK — C8 (@C8TV) October 11, 2020

Romane Serda se rendait surtout dans l’émission de C8 pour parler de la sortie de son autobiographie. En effet, elle publie À la vie à l’amour le 7 octobre. Mais dans sa biographie, il est évidement question de sa vie de couple avec Renaud. Et aussi de ses déboires causés par l’alcool. Durant de nombreuses années, elle a lutté aux côtés de celui qu’elle aimait contre ses addictions. Romane Serda et Renaud sont divorcés depuis 2011. Le couple sait pertinemment que la cause de leur rupture n’est autre que cette accoutumance tenace. Mais malgré tout, ils restent proches. Car non seulement ils s’apprécient toujours mais aussi parce qu’ils ont à cœur le bien-être de leur fils, Malone.

Une mère inquiète pour son fils

Romane Serda est inquiète pour Malone. Il a 14 ans et l’adolescent arrive à un âge où il est normal de tester ses limites. Au cours de ses expériences, sa mère s’inquiète alors qu’il se trouve confronté à l’alcool, aux drogues ou à la cigarette. En effet, Romane Serda est d’autant plus inquiète qu’elle connaît les difficultés de Renaud à se défaire de l’alcool et du tabac. Ce sont deux rechutes notables qui interviennent dans le combat de Renaud pour sa sobriété. L’alcool, selon Romane Serda, lui permet de faire taire ses soucis lorsque ses derniers deviennent trop bruyants. Et la cigarette, malgré sa diminution drastique de consommation, est la cause de sa maladie. Car Renaud se fait diagnostiquer un emphysème pulmonaire au début du mois d’octobre 2020.

En revanche, Romane Serda expliquait, lors de son entretien avec Purepeople, que Renaud et elle n’avaient jamais touché à la drogue. Certes, ils ont chacun essayé de fumer autre chose que des cigarettes mais cela n’est jamais allé plus loin. La maman de Malone espère qu’en était transparente avec son fils, il fera les bons choix. Car il est facile de tomber dans l’addiction mais très difficile d’en sortir. Le père de Malone en est une preuve mais il n’est malheureusement pas le seul dans ce cas.

Romane Serda et Renaud sont les parents heureux parents d’un adolescent, Malone

Le 14 juillet prochain, Malone aura 15 ans. Romane Serda est également consciente que les fréquentations de son fils joueront un rôle déterminant dans ses choix. Mais elle décide de lui faire confiance. En effet, d’après elle, Malone est un garçon intelligent, curieux, aimant et doux. Elle ne saurait donc imaginer qu’il se laisse aller dans de tels travers. Franche et honnête avec lui, Romane Serda est persuadée que Malone comprend les enjeux de ses choix à venir. Peut-être aussi lira-t-il l’autobiographie de sa mère pour davantage comprendre à quel point les addictions peuvent changer la donne. Dans une vie de couple, dans une vie de famille ou dans n’importe quelle aspect de la vie sociale, les addictions perturbent tout.

Romane Serda a beau savoir que son fils est conscient des dangers, elle ne peut pas s’empêcher d’avoir peur pour lui. Comme toutes les mères du monde, leurs enfants sont autant des sources d’inquiétudes que d’amour. Mais ils sont des personnes à part entières et doivent se forger leurs personnalités grâce à leurs choix et à leurs propres visions du monde. Un apprentissage obligatoire que rien ne saurait véritablement empêcher, celui de la vie.

Le choix de la confiance et de la transparence

Enfin, malgré ses peurs et ses doutes, Romane Serda est confiante en l’avenir de Malone. Renaud et elle font en sorte que l’adolescent ne manque de rien. Sa mère est même assez fière de son travail pour l’éducation de son fils. Car elle le trouve responsable et dotés de nombreuses qualités rares. Malone est en quelque sorte la preuve vivante qu’elle est une bonne mère finalement. Sur le ton de l’humour, elle signale alors lors de son interview qu’elle ne pas se débrouiller si mal que ça aux vues de l’homme que Malone est en train de devenir. Intègre, sincère et honnête, Romane Serda est très fière de son fils. Et Renaud ne doit pas l’être moins. Récemment hospitalisé pour des examens concernants son emphysème pulmonaire, Lolita est au chevet de son papa. Pas de doutes, le chanteur puise sa force dans l’amour que lui portent ses enfants.