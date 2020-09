Roméo Elvis fait scandale, Léna Simone (sa compagne) brise le silence face aux attaques !

Roméo Elvis est au cœur d’un polémique qui vaut à sa compagne de se retrouver sous le feu des critiques. En effet, il est accusé d’avoir agressé une jeune femme. La rappeur reconnaît rapidement les faits et s’excuse publiquement pour ses gestes terribles. En revanche, comme Léna Simone est une personne engagée pour le droit des femmes, les internautes jugent important de la harceler de messages à propos du comportement de son compagnon. Est-elle responsable des agissements de Roméo Elvis ? Absolument pas. Mais les internautes ont une fâcheuse tendance à faire des amalgames. Certains préféreront souligner à Angèle (le sœur de Roméo Elvis) et à Léna Simone que le rappeur est détestable plutôt que de s’adresser directement au principal concerné. Après plusieurs jours dans le silence, Léna Simone repend sa voix sur les réseaux sociaux.

Roméo Elvis accusé d’agression sur une jeune femme, il admet sa culpabilité et présente ses excuses

Roméo Elvis se retrouve pris dans les mailles du mouvement balance ton rappeur. Une jeune femme va oser avouer avoir été victime d’une agression de la part du rappeur. Ils vont échanger des messages sur Instagram dans lesquels il va demander d’abord à la victime de garder le silence, de peur que Léna Simone n’apprenne qu’il n’ait pas été fidèle. Ensuite, il va réaliser qu’il a déjà suffisamment abusé de sa position et qu’il n’a rien à interdire à qui que ce soit.

#BalanceTonrappeur

Les messages de dénonciations sont partis de deux comptes Instagram car la personne qui souhaite faire part de son agression ne souhaite pas dévoiler son identité au public. Mais les messages de Roméo Elvis sont bien officiel, car il en reparle publiquement sur Instagram le 9 septembre dernier. Le rappeur présente de plates excuses. Mais cela ne suffit pas à excuser ses actes. Les internautes restent en colère car il ne devrait pas avoir de passe-droit sous prétexte qu’il dit “pardon” ou qu’il est célèbre.

Les internautes sont en rage et ne se défoulent pas que sur les bonnes personnes

En revanche, la colère des internautes va se diriger sur d’autres personnes que seulement sur Roméo Elvis. Et cela est un problème déplorable. En effet, ce sont Angèle et Léna Simone qui vont recevoir des centaines de message à propos de cette affaire. Car Roméo Elvis représente visiblement tout ce que les jeunes femmes dénoncent. Engagées et militantes dans la lutte contre les violences faites aux femmes, des internautes les attaquent pour ne pas avoir su ouvrir les yeux sur un agresseur qui était juste sous leurs nez.

Léna Simone ne tenait pas à s’exprimer sur le sujet. Angèle quant à elle, va tout de même écrier un rapide message qu’elle va partager sen story sur Instagram.

Dans son message, Angèle évoque la difficulté de voir son frère mêlé à un tel scandale. Elle condamne fermement les agissements de son frère et admet être sous le choc. Non seulement elle ne s’attendait pas à ce que Roméo Elvis puisse être capable de tels actes. Mais en plus, elle l’apprend sur internet sans préambule. C’est certainement en constatant le nombre de messages de ses détracteurs qui augmentaient qu’elle a commencé à se demander ce qu’il était en train de se passer.

La compagne de Roméo Elvis reste muette sur cette affaire

Léna Simone est quant à elle toujours silencieuse sur cette question. Mais elle ne se mure pas dans le silence pour autant puisqu’elle reprend enfin une activité sur Instagram notamment. La jeune femme fêtait son anniversaire entourée de ses amies.

Pour le moment, le scandale est encore trop frais pour que Léna Simone parle de sa relation avec Roméo Elvis. Certainement que ses fans veulent savoir si elle pardonne les actes de son compagnon ou si elle préfère s’éloigner le plus loin possible de tout ce qu’elle condamne au quotidien. Pour l’instant, elle poste des images sur Instagram qu’elle localise à “Esprit tranquille”, une façon de signifier à ses fans qu’elle fait le vide et qu’elle est bien dans ses baskets.

Léna Simone se ressource et se tient à l’écart des polémiques

Cependant, certains vont se demander si ce n’est pas Roméo Elvis qui lui a offert le petit chat que Léna Simone vient d’adopter. Car sur la dernière publication de la jeune femme, ce sont des mains d’homme qui caressent le chaton. Ces mains sont-elles celles de Roméo Elvis ? Elles y ressemblent mais le rappeur aime porter des bagues et cette paire de mains n’en porte pas. Seraient-ce alors les mains d’un autre homme ?

Une fois que le scandale autour de Roméo Elvis sera moins présent, Léna Simone s’exprimera peut-être à ce sujet. En attendant, elle a bien le droit de recherche le calme et la tranquillité. Car beaucoup d’internautes s’en sont pris à elle comme à Angèle pour tenter de diminuer leurs engagements pour les droits des femmes. Or, elles savent toutes les deux que les agissements de Roméo Elvis n’entravent pas leurs combats. Bien au contraire, cela rappelle qu’il faut maintenir sa vigilance au plus haut niveau. Car même nos proches peuvent être des personnes au jugement déplorable qui commettent des actes d’une cruauté sans noms.