Romy Schneider : de « terrifiantes » et « horribles  » révélations viennent de refaire surface

Romy Schneider, le lourd secret de famille qui a été dévoilé bien après sa mort.

S’il y a bien une actrice qui a marqué son époque, ce sera bien la magnifique et mystérieuse Romy Schneider. La comédienne française et allemande est née en 1938 à Vienne en Autriche. Quelques années plus tard après la naissance de son frère, ses parents s’étaient séparés, et sa mère avait décidé de s’installer en Allemagne dans un petit village allemand près de la tristement célèbre ville de Berchstegaden. Si ce nom vous dit peut-être quelque chose, c’est que c’est dans ce lieu que se trouvait une demeure, qui été appelée le nid d’aigle.

Une bâtisse qui était la résidence, mais aussi l’un des quartiers généraux du dictateur allemand Adolf Hitler. Lors d’une interview accordée à un journaliste bien des années plus tard, Romy Schneider aurait avoué à son intervieweur que la femme qui lui avait donné le jour aurait été la maîtresse du dictateur nazi. Certaines rumeurs prêtent également à la mère de la célèbre actrice, une liaison avec le chef de la propagande allemande nazie, le ministre du 3e Reich Joseph Goebbels.

Une cruelle vérité qui aura meurtri l’une des plus belles et des plus grandes actrices que le cinéma français et allemand ait connu. Un terrible secret qui l’aurait rongé durant des années. Romy Schneider avouait qu’elle n’a jamais réussi à pardonner à cette mère avec qui d’ailleurs ses relations auront toujours été très compliquées. » Mais pourquoi ne devrais-je pas pleurer ? Je ne suis pas surhumaine. Depuis des décennies, je n’en ai pas parlé parce que je respectais sa volonté et c’est bon de le dire maintenant » affirmait la comédienne à l’époque.

Une cruelle réalité qui prenait encore plus tout son sens quand on sait que Romy Schneider est restée mariée durant de longues années à Harry Meyen, le célèbre réalisateur qui était également juif, et qui avait été déporté pendant la guerre. De cette union, étaient nés deux enfants David et Sarah, dont pour l’un des deux, le destin allait basculer quelques années plus tard.

Après des études à Cologne artistiques et de petites apparitions au cinéma, la jeune Romy Schneider a très vite été repérée par plusieurs réalisateurs qui lui ont plus proposé de plus grand rôle. Et ce sera donc dès le début des années 50 que l’actrice prêtera ses traits au personnage qui fera d’elle une star mondiale.

En interprétant le rôle d’Élisabeth d’Autriche, l’épouse de l’Empereur Ferdinand, Romy Schneider deviendra une star planétaire grâce à son inoubliable interprétation de Sissi. Un film qui sera le premier d’une longue série qui rencontrera un énorme succès aussi bien au cinéma qu’à chacune de ses rediffusions à la télévision.

Après cette reconnaissance mondiale, c’est vers la France que son métier l’a amenée, et c’est dans ce pays qu’elle rencontrera l’un des hommes les plus importants de sa vie. Lors d’un tournage, elle se retrouvera avec le mythique Alain Delon, et les deux jeunes gens tomberont follement amoureux l’un de l’autre pour vivre une réelle passion durant de plusieurs années. Même si la vie les a séparés, Alain Delon avoue qu’ils sont toujours restés très attachés l’un à l’autre jusqu’au jour de 1982 où l’actrice a été retrouvé chez elle gisant dans son lit. Même s’il n’existe pas de cause officielle de la mort de Romy Schneider, il semblerait bien qu’il s’agisse d’un suicide grâce à un cocktail d’alcool et de médicaments.

Car en réalité, sous le regard des probablement plus beaux yeux du cinéma français et d’un sourire discret mais charmant se cachait une énorme blessure et une tristesse dont Romy Schneider n’aura jamais réussi à se défaire. Si le souvenir terrible des actes de sa mère durant la Seconde Guerre mondiale restait une cicatrice béante qu’elle n’a jamais réussi à refermer, il y aura véritablement un autre événement de sa vie de mère qui lui donnera le coup de grâce. Selon son ancien amour et son ami, Alain Delon, depuis ce jour où son fils David était décédé, Romy Schneider était elle aussi déjà un peu partie. L’acteur était persuadé que d’une manière ou d’une autre, elle ne vivrait plus très longtemps.

Pour Romy Schneider, la terre s’est arrêté de tourner le 5 juin 1981 quand son fils David Meyen a tenté d’escalader le portail de la maison des parents de son beau-père dans une résidence à Saint-Germain-en-Laye. Selon l’enquête, l’adolescent aurait perdu l’équilibre et ce serait perforé l’artère fémorale sur les piques de la grille, il serait mort à la suite de ses blessures. Le père de l’adolescent avoue qu’il a vécu un des pires moments de sa vie et qu’il a mis plus de 6 mois avant de ressortir de chez lui. Des moments terribles pour Daniel Biasini et également pour Romy Schneider.

Lorsque l’actrice a appris la nouvelle, certains de ses proches ont avoué, quelques années plus tard, qu’un soleil qu’elle avait dans les yeux s’est éteint à tout jamais. Même si elle était toujours la maman d’une petite fille Sarah qui avait à peine quatre ans à la mort de son frère, Romy Schneider semblait ne plus réellement être capable de faire face à la vie et se serait perdue dans l’alcool et dans les médicaments.

Ce sera donc un an après le décès de son fils David, que Romy Schneider sera retrouvée sur son lit après avoir succombé à un arrêt cardiaque. Alain Delon avoue qu’il n’a pas souhaité se rendre aux funérailles. L’interprète du Guépard ne souhaitait pas jouer le jeu des journalistes et était convaincu que son ancien amour qui était aujourd’hui disparu comprendrait son choix. Le célèbre acteur raconte qu’il se sera rendu au cimetière lorsque la foule était partie, pour se recueillir seul sur la tombe de celle qu’il a tant aimé.

Décédé à Paris le 29 mai 1982, Rose-Marie Magdalena Albach, plus, connue sous le nom de Romy Schneider s’en est allée à l’âge de 44 ans en laissant derrière elle une famille détruite, et un grand nombre de fans qui ont pleuré durant de longs mois leur idole. Si Romy Schneider, c’était bien évidemment Sissi, c’est aussi l’emblématique actrice de La piscine avec Alain Delon, Les choses de la vie avec l’un de ses meilleurs amis Michel Piccoli, César et Rosalie ou encore le magnifique L’important, c’est d’aimer.