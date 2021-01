Romy Schneider : sa fille fait de lourdes confidences, elle a “peur de mourir comme (sa) mère”

Romy Schneider marque à tout jamais l’histoire du cinéma. Sa fille, actrice également, vient de sortir un livre dans lequel elle fait des lourdes confidences. En effet, Sarah Biasini perd sa mère alors qu’elle n’a que 4 ans. Le décès de Romy Schneider a été tragique pour ses fans mais bien plus compliqué à vivre pour sa fille. C’est quand Sarah Biasini devient mère à son tour qu’elle décide d’écrire ce livre. L’occasion pour elle de mettre en mots ses peurs et ses angoisses afin de les exorciser. LDPeople vous propose d’en apprendre plus sur le sujet.

Romy Schneider a laissé, malgré elle, de lourds traumatismes à sa fille

Romy Schneider est une icône du cinéma. Dans ses rôles, elle excelle et marque la mémoire des fans. Mais sa vie privée n’est pas moins passionnante et déroutante. En effet, son histoire personnelle est digne de celle d’un grand film d’auteur. Romy Schneider commence le cinéma à seulement 15 ans, au début des années 1950. Elle interprète le rôle de Sisi l’impératrice dans une sage de trois volets au cinéma et acquière rapidement une reconnaissance internationale. C’est à 38 ans qu’elle devient maman. Sa fille, Sarah Biasini a grandit avec les angoisses de sa mère et sa notoriété étouffante. C’est le 29 mai 1982 que l’actrice est retrouvée sans vie à son domicile. Sarah n’a alors que 4 ans. En grandissant, la présence de sa mère n’en est pas moins oppressante. En faite le deuil lui prendre des dizaines d’années.

La fille de Romy Schneider a 43 ans aujourd’hui. Actrice elle aussi, elle ne peut s’empêcher de comparer son destin à celui de sa mère. Elle s’inquiète alors énormément de l’avenir et des tragédies qui pourraient survenir. En 2017, la tombe de Romy Schneider est profanée et il faut l’enterrer encore une fois. C’est à ce moment que s’opère chez Sarah un changement. Un déclic lui permet alors de tomber enceinte et lui donne l’urgence d’écrire son livre, La beauté du ciel. Ayant perdue sa mère à l’âge de 4 ans, elle éprouve la terrible angoisse de mourir à son tour, laissant sa fille, Anne, au même âge. Dans son interview auprès de France Dimanche, Sarah Biasini dévoile ses pensées les plus noires. Aussi, elle a peur de voir mourir sa fille. Car dans l’histoire de sa mère, c’est son fils aîné qui décède à l’âge de 14 ans.

Une démarche d’apaisement par l’écriture

Sarah Biasini réussit à mettre des mots sur des peurs qui la suivent depuis sa plus tendre enfance. LDPeople vous en fait part ici car son livre est un dialogue très intéressant. Un dialogue qu’elle entretient aussi bien avec ses peurs, qu’avec sa mère, Romy Schneider, et sa fille, Anne. La petite-fille de Romy Schneider aura trois ans en février 2021. Et pour continuer son travail d’apaisement, la fille de Romy Schneider a également rencontré Alain Delon afin d’en apprendre encore davantage sur sa mère. L’idylle entre Romy Schneider et Alain Delon durera de 1958 à 1963 et il était certainement la personne à pouvoir le mieux en parler.