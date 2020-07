Rosalie: La fille de Jean-Luc Reichmann dans un décolleté incroyable « choc » les internautes!

Rosalie Reichmann est en train de se faire une petite notoriété sur les réseaux sociaux. Fan de mode et amatrice d’art, elle a l’œil pour s’assembler des tenues qui vont la mettre en valeur et faire sensation. En effet, elle fait encore une fois l’objet d’un article tant elle fait le buzz grâce à ses tenues. La fille de Jean-Luc Reichmann n’a pas fini de faire parler d’elle sur internet.

Rosalie Reichmann continue d’intriguer internet

Rosalie Reichmann est une belle jeune femme de 21 ans. Son père, Jean-Luc Reichmann est un des présentateurs les lus célèbres et les plus appréciés de la télévision française. Forcément, la gloire de son père se déporte sur la notoriété de la jeune femme. Et Rosalie Reichmann n’en profite pas outre mesure. Non, elle n’use que de ses compétences dans la mode et de son amour pour l’esthétique pour se faire reconnaître sur les réseaux sociaux. De quoi rendre son papa fier d’elle mais aussi attentif aux commentaires. En effet, Jean-Luc Reichmann connaît les bons et les mauvais côtés de la célébrité. Et en bon « papa poule » qu’il avoue être, il ne faut pas douter qu’il ait averti sa fille Rosalie des risques qu’elle prend.

Voir cette publication sur Instagram Legendary with daddy ♥️ #bonnefêtepapa Une publication partagée par Rosalie Reichmann (@rosalie_reichmann) le 21 Juin 2020 à 3 :37 PDT

Car être une célébrité sur les réseaux sociaux n’est pas anodin. Les internautes ne prennent pas de gants pour dire ce qu’ils pensent. Et parfois, il faut encaisser des dizaines de critiques par jour, peu constructives voire pas du tout. Pour garder le moral et continuer à faire ce qu’on aime, cela peut être difficile. Mais Rosalie Reichmann semble déterminer à percer sur Instagram. Tant et si bien que les photos d’elle se multiplient dans des looks toujours plus tendance les uns que les autres.

Voir cette publication sur Instagram Une ballade parisienne offre une leçon d’histoire et émerveille Une publication partagée par Rosalie Reichmann (@rosalie_reichmann) le 29 Juin 2020 à 10 :09 PDT

Les tenues de la fille de Jean-Luc Reichmann sont fabuleuses

Des bustiers, des jupes, des robes, des chemisiers, des bodies, Rosalie Reichmann sait comment se mettre ne valeur. La jeune femme est souvent accompagnée de son amoureux et tous les deux font fondre ses abonnés Instagram. Rosalie Reichmann va néanmoins toujours éviter de tomber dans le vulgaire. Même lorsqu’elle porte pour haut de sa tenue, un body en dentelle, elle reste pleine d’élégance et de charme. Elle connaît donc visiblement les codes qui font que sa tenue s’harmonise à la perfection. Et surtout, elle sait quoi porter pour que cela la mette en valeur. En effet, la jeune femme aime la mode mais ne va pas oser porter les dernières pièces tendances à tout prix. Car il faut d’abord que ces pièces lui aillent et soient adaptées à sa morphologie et à ses goûts.

Voir cette publication sur Instagram Other half 🤍 Une publication partagée par Rosalie Reichmann (@rosalie_reichmann) le 3 Juil. 2020 à 11 :44 PDT

Rosalie Reichmann cumule plus de 7 000 abonnées sur son compte Instagram et cela ne cesse de grimper. Ce qui prouve encore qu’elle n’a pas demandé à son père de lui faire de la publicité. Rosalie Reichmann pourrait bien finir par percer sur Instagram et pourra se féliciter d’y être arrivée tout seule.