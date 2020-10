“S… de babouche” : Iris Mittenaere dézingue des internautes après leurs rudes insultes

Sur Instagram, Iris Mittenaere se fait traiter de “suceuse de babouche”. “Très choqué”, l’ex-miss France envoie balader les internautes en posant avec son chéri Diego El Glaoui. Après les critiques, elle montre son chéri !

Iris Mittenaere ne s’attendait certainement pas à ce flot d’insultes. D’autant plus que la jeune femme participait à une campagne pour une bonne cause. Heureusement, la belle brune n’a pas eu du mal à se remettre de ses émotions. Elle a vite affiché les haters en bonne et due forme. Décryptage.

Miss France & Miss Universe 2016, Iris Mittenaere joue dans la cour des instagrameuses de haute volée. Elle rassemble en effet 2,5 millions de followers sur son compte instagram. Alors forcément, ce réseau social est son gagne-pain. Au quotidien, Iris Mittenaere promeut des marques de maquillage ou encore de vêtements.

Iris Mittenaere s’engage pour les Ouïghours

Mais il lui arrive également de s’engager pour des grandes causes. Cette semaine, vous l’aurez peut-être remarqué, c’est la campagne contre la répression de la minorité musulmane ouïghoure en Chine qui avait toutes les attentions. De nombreuses personnalités ont ainsi partagé un petit carré bleu ciel sur instagram pour sensibiliser l’opinion publique.

“C’est le plus grand internement de masse du XXIe siècle.”

Parmi ces célébrités, on pouvait donc compter Iris Mittenaere. L’ex-reine de beauté a partagé ce carré bleu dans sa story. Puis dans l’l’émission « Midi Lunch » sur Chérie FM qu’elle anime, elle a expliqué son message : « Des millions de musulmans Ouïgours sont enfermés et torturés dans des camps de concentration en Chine. Non pour ce qu’ils font, mais pour ce qu’ils sont. C’est le plus grand internement de masse du XXIe siècle. Il faut y mettre un terme #freeuyghurs. »

« Le mieux est de rester à ta place et de parler de beauté. »

Mais rapidement, un flot d’internautes lui est tombé dessus. Plus que des internautes, il s’agissait de haters qui l’ont couverte d’un tas d’insultes. Une femme s’est permise d’écrire : « Ton post est totalement déplacé sur le régime chinois qui a bien compris le fléau de cette religion. (…) Tu ne maîtrises pas ces sujets. » Elle a continué : « Le mieux est de rester à ta place et de parler de beauté. »

Iris Mittenaere a eu du mal à y croire. L’influenceuse a même dit : « Je suis choquée”. Malheureusement, elle a reçu d’autres messages dégradants. Un internaute a carrément oé écrire : « Ne parle pas des millions de catholiques persécutés par contre con***se. Suceuse de babouche. »

L’ex-reine de beauté les tournent rapidement en ridicule !

Mais Iris Mittenaere a rapidement tourné ces individus en ridicule. Dans sa story, elle a pointé du doigt cette insulte impardonnable. Elle l’a accompagnée d’un message qui a le mérite d’être clair : « Sinon, en parlant de suceuse de babouche. Je suis très fière d’avoir un petit ami franco-marocain (ndlr : Diego El Glaoui), qui possède une richesse culturelle incroyable (…) »

« Avec ma babouche »

La jolie brune a ensuite partagé une photo d’elle et de son chéri Diego El Glaoui. Toujours dans l’ironie, l’ancienne présentatrice du loto s’est moquée à son tour des haters : « Avec ma babouche », a-t-elle écrit comme légende. Diego n’a pas commenté la photo.

Alix Brun