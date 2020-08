Sabrina Ouazani enchante la toile, elle ose le mini-short pour ses vacances

Sabrina Ouazani est une comédienne française connue et reconnue. Elle est aussi belle que talentueuse et ses fans vont encore une fois le constater. En effet, la jeune actrice de 31 ans va partager des photos sur son compte Instagram qui seront remarquées par les internautes. Des photos d’elle qui profite de ses vacances en Sicile. Sabrina Ouazani est absolument ravissante. Son sourire est éblouissant et ses fans ne pourront que lui faire des compliments sur sa beauté. Découvrez les photos de vacances de la comédienne et voyez si vous parvenez à ne pas tomber sous sa beauté.

Sabrina Ouazani, une comédienne plus que prometteuse

Sabrina Ouazani commence sa carrière de comédienne en grande pompe. Car son premier rôle lui vaudra de recevoir le César du meilleur espoir féminin en 2005. Elle jouait alors dans le célèbre film d’Abdellatif Kechiche, l’Esquive. Un film paru en 2004 sur les écrans et qui marque donc le début d’une carrière prometteuse pour Sabrina Ouazani. En effet, depuis 2004 elle joue dans plus d’une trentaine de films pour le cinéma. Comédies ou drames sociaux, l’actrice sait endosser différentes casquettes et s’inscrire dans différents univers avec talent. Car c’est un art qu’elle perfectionne depuis ses débuts que celui de jouer la comédie. Mais Sabrina Ouazani a une façon bien à elle de faire les choses pour participer à créer la magie du cinéma.

En effet, elle confiait lors d’une interview qu’elle n’était pas de celles qui répète des heures pour apprendre son texte. Elle préférera le lire quelques fois avant de tourner pour conserver sa spontanéité. Mais cela ne signifie pas qu’elle ne travaille pas pour ses rôles. Car elle aborde les choses sous un angle plus profond en réalité. Ainsi, elle va se renseigner sur son personnage et son histoire en allant à la rencontre de gens qui rencontrent les mêmes problématiques sociales notamment. Par exemple, pour interpréter son rôle dans Inch’Allah, elle s’est rendue dans des camps de réfugiés en Cisjordanie et décide d’apprendre à parler le palestinien. Sabrina Ouazani ne fait donc pas dans la simplicité. Elle est impliquée corps et âme dans les rôles qui lui sont confié et elle se donne les moyens de rendre son personnage plus que crédible aux yeux du public.

Les vacances de la jeune femme se passent en Sicile

Mais assez parlé de travail, car Sabrina Ouazani profite de quelques jours de vacances sur la belle île de la Sicile. Plus grande île de la Méditerranée, voilà une destination qui dépayse sans aller très loin. En effet, la Sicile se trouve au sud de l’Italie, tout en bas de la fameuse botte. Et avec l’épidémie qui frappe le monde entier, Sabrina Ouazani a certainement bien fait de ne pas partir très loin. Après tout, une deuxième vague de contagion pourrait survenir et des zones ciblées pourraient se voir confinées. Mais il n’était pas question de ne pas profiter de quelques jours de repos en voyage pour autant. Pendant qu’elle profite de la Sicile, son compagnon, Franck Gastambide, serait en train de tourner la suite de la série Validé. Une série dans laquelle joue également Sabrina Ouazani.

Franck Gastambide est un réalisateur, scénariste et réalisateur. Son dernier succès en date est cette fameuse série qui cartonne. Elle raconte l’histoire du rap français tout en détaillant le quotidien de jeunes de banlieues. Sabrina Ouazani joue un rôle clé dans cette série en tant que directrice artistique d’une grande maison de production et de diffusion d’artistes de rap. Mais il n’est donc pas parti avec sa douce profiter de la Sicile. Il serait à Marseille d’après les photos de son compte Instagram. Et d’après ls rumeurs cette fois, ce serait pour tourner la saison 2 de Validé. Les fans vont alors se demander si Sabrina Ouazani fera de nouveau partie du casting de la fameuse série. Mais il faudra certainement attendre de regarder la suite pour avoir une réponse.

Sabrina Ouazani partage deux photos de ses vacances avec ses fans sur Instagram

Malgré l’absence de son compagnon à ses côtés pour les vacances, Sabrina Ouazani rayonne. En effet, son sourire va percer le cœur de ses fans lorsqu’ils vont découvrir les photos de la comédienne. Car Sabrina Ouazani respire le bonheur. Taille de guêpe, longues jambes ciselées et une chevelure de rêve, il est impossible de ne pas tomber sous sa beauté, n’est-ce pas ? Mais voyez plutôt cela par vous-même avec les dites photographies.

Voir cette publication sur Instagram 🍝🇮🇹 Pesto Pistacchio Une publication partagée par Sabrina Ouazani (@sabrinaouazani) le 5 Août 2020 à 9 :02 PDT

Dans cette image du 5 août dernier, Sabrina Ouazani s’apprête à déguster un plat typique de la Sicile. Il s’agit de pâtes en sauce, mais pas n’importe quelle sauce. En effet, c’est une sauce au pesto et à la pistache. Et déjà le sourire de Sabrina Ouazani en dit long sur le bon moment qu’elle est en train de passer. Impossible de ne pas admettre que le sourire de la comédienne est totalement ravageur. Mais c’est surtout la photo suivante que ces fans vont littéralement adorer.

Le sourire de l’actrice touche ses fans en plein cœur

Toujours en Sicile, Sabrina Ouazani pose devant la mer.

Voir cette publication sur Instagram 🇮🇹 Une publication partagée par Sabrina Ouazani (@sabrinaouazani) le 10 Août 2020 à 8 :00 PDT

En mini short, crop top et sandales, Sabrina Ouazani vole largement la vedette à la mer turquoise et au ciel bleu azur qui se tiennent derrière elle. Ses cheveux volent dans une brise légère et son sourire fait encore une fois des ravages chez ses abonnés. Tous les commentaires qui se pressent sous la publication de la comédienne sont là pour lui signifier à quel point elle est sublime. Sabrina Ouazani n’a pas finit de faire réagir internet et ses fans. Car en étant aussi belle que talentueuse, se sont forcément de nombreuses personnes qui vont s’intéresser à ses projets et à son quotidien. Les fans de la comédienne sont donc impatients de connaître la suite de ses aventures. En vacances comme à l’écran, il faudra suivre les actualités de cette jeune femme pleine de talents.