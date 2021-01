Salma Hayek 54 ans, interpelle la Toile dans son deux pièces, les pieds dans l’eau, elle hypnotise les internautes!

Salma Hayek est une actrice de renommée internationale. Non seulement grâce à ses talents de comédienne mais également grâce à son physique parfait. En effet, lorsqu’elle partage des images d’elle sur Instagram, ses fans n’ont d’yeux que pour elle. Et les compliments qu’ils lui adressent sont alors orientés naturellement vers son corps bien plus que vers ses compétences d’actrice. LDPeople vous propose ainsi d’admirer la silhouette ravageuse de Salma Hayek, toujours au top de sa forme à 54 ans. Pour un début d’année ensoleillé, rien de mieux que de découvrir cette photo de la star dans son maillot.

Salma Hayek prend la pose et ses fans en redemandent

Salma Hayek est suivie par 16,9 millions d’internautes sur Instagram. Et elle est l’une des rares utilisatrices de la plateforme à faire l’unanimité à chacune de ses publications. Certains de ses fans lui demandent même régulièrement quels sont ses secrets pour être aussi parfaite. Mais Salma Hayek est bien trop humble pour répondre à cette question. Elle se contente d’être naturelle et proche de ses abonnés. Leu partageant des moments de son quotidien sans calculs et sans arrières-pensées. Ainsi, elle n’est pas des stars qui se mettent en avant constamment. Les photos de la star ne sont pas rares néanmoins, de quoi permettre à ses fans de s’extasier sur sa silhouette de rêve de temps à autre.

La première photo d’elle sur son compte Instagram en cette nouvelle année ne fait pas exception. Ses abonnés la trouvent superbe et ne se privent pas pour le lui dire. Elle crée un tel engouement que votre magazine LDPeople est dans l’obligation de vous la partager. Toutes les bonnes ondes offertes par Salma Hayek pour cette nouvelle année sont bonnes à prendre après tout. Bien qu’elle pose en maillot, les pieds dans l’eau, ses fans ne trouvent rien à redire. D’autres célébrités auraient pu essuyer certains commentaires de l’ordre de la jalousie. Mais la belle Salma Hayek ne suscite pas ce genre de remarques désobligeantes. Ses abonnés sont au contraire très heureux de la voir épanouie et rayonnante.

Une image qui réjouit ses abonnés

Dans son deux pièces violet et des lunettes de soleil sur le nez, l’actrice fait encore et toujours l’unanimité. Sa bienveillance transcende les images qu’elle partage sur la Toile pour atteindre directement le cœur de ses fans. Certains remarquent néanmoins qu’elle ne fait pas son âge et le lui signale enrobé dans un compliment. En effet, la sublime Salam Hayek porte fièrement ses 54 ans et ne les fait pas du tout. Elle conserve sa silhouette de jeune fille et mieux encore, ses abonnés lui disent également que plus les années passent et plus elle est belle. Des remarques très agréables finalement, comme toujours dans les commentaires de ses publications. Pas de doute, cette nouvelle année sera sous le signe du soleil et de la joie sur le compte Instagram de Salma Hayek. De quoi encourager davantage ses fans à la suivre pour faire le plein de bonne humeur.