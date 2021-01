Salma Hayek, 54 ans, montre son corps sans vêtements, elle subjugue les internautes

Ce mardi 19 janvier 2021, Salma Hayek a fait grimper la température sur son compte Instagram en partageant plusieurs magnifiques photos d’elle dans une séance de méditation. Ne vous inquiétez pas, la rédaction de LD People va tout vous montrer.

La déclaration d’amour de Salma Hayek pour sa fille, Valentina

L’actrice, dont le nom complet est Salma Hayek Jimenez, est née le 2 septembre 1966 à Veracruz, au Mexique, d’un père d’origine libanaise et d’une mère mexicaine. Après s’être fait un nom dans son pays, elle a fait un pas à Hollywood et a rapidement gravi les échelons dans sa carrière. Mariée à François Henri Pinault, elle a une fille de 13 ans nommée Paloma Valentina. D’ailleurs, il y a quelques mois, la jeune femme a fêté l’anniversaire de cette dernière et à cette occasion, l’actrice hollywoodienne de 54 ans s’est saisie de sa page Instagram pour publier deux photos souvenirs.

Salma Hayek fête les 13 ans de sa fille Valentina avec des photos souvenirs https://t.co/qIAyhsZRKv pic.twitter.com/Zt2gqEAndJ — Paris Match (@ParisMatch) September 22, 2020



Sur le premier cliché, posté dimanche, Salma Hayek était alors enceinte de Valentina et sur le second, la comédienne tient sa fille, alors âgée de quelques semaines, dans ses bras. En légende, elle écrit : “Valentina, je n’ai jamais autant souhaité que quelqu’un soit dans ma vie. Merci d’être venue au monde il y a treize ans lors d’un jour similaire à celui d’aujourd’hui (…) pour illuminer nos vies. Tu es mon plus grand professeur, ma plus grande joie et mon plus grand espoir. Je t’aimais avant ta naissance et je t’aimerai pour toujours. Joyeux anniversaire, mon étoile brillante“. Un belle déclaration.

Elle fait sensation sur Instagram

Si sa fille fait sa fierté, Salma Hayek aime également beaucoup séduire sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, récemment, elle a partagé plusieurs photos d’elle. Sur ces deux photos partagées sur le réseau social, la jeune femme apparaît en pleine séance de méditation. “Nous devons garder notre calme”, pouvait-on notamment lire en légende des clichés de l’actrice. Evidemment, les fans n’ont pas mis beaucoup de temps avant de réagir : “Quelle femme ! Et dire que tu as la cinquantaine ! Wahou !”, “Toujours la femme parfaite…”, “Magnifique !”, “Tu es belle”, “Elle est absolument magnifique et c’est une actrice formidable” pouvait-on lire dans les commentaires.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Au début de cette année 2021, Salma Hayek avait déjà dévoilé une photo en bikini, mais dans une tonalité différente. En effet, on a pu voir la jeune femme dans un maillot de bain marron, qui mettait en valeur ses courbes spectaculaires et son ventre plat. L’actrice n’a pas précisé dans quelle partie du monde elle se trouve, mais si on en croit les récentes photos, il s’agit d’un endroit paradisiaque. Une chose est certaine, la rédaction de LD People aimerait bien être à la place de la femme de François Henri Pinault.