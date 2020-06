Sam (Koh-Lanta), victime d’une escroquerie, les conséquences sont graves

C’est malheureusement la rançon le succès pour les participants d’émissions de télé-réalité. Sam, l’un des candidats de l’émission phare de TF1 « Koh-Lanta » se retrouve au cœur d’une arnaque.

Autour des candidats des émissions de télé-réalité, certains apprentis escrocs espèrent tirer des profits. Certains osent vraiment tout et n’ont peur de rien. En effet, un utilisateur particulièrement imaginatif du site de vêtement d’occasion Vinted a posté une annonce étonnante. Dans celle-ci, l’arnaqueur proposait à la vente, rien de moins qu’un maillot de bain qui appartiendrait à Sam, l’un des participants de Koh-Lanta. Le site Vinted met en relation des personnes qui veulent vendre et acheter des vêtements d’occasion.

Un maillot de bain de Sam vendu à 300€ sur Vinted

Le vendeur utilise donc la célébrité du candidat de Koh-Lanta pour essayer d’abuser les clients. L’escroc met en vente le maillot de bain au tarif de 300 euros. Une initiative osée qui a été repérée rapidement par les internautes. En effet, ce maillot de bain est en vente chez Décathlon, un magasin de sport, à seulement 10€. Si l’arnaque avait fonctionné, le vendeur aurait pu faire un joli bénéfice de 290€. Les fans de l’émission Koh-Lanta ont été outrés par cette tentative d’arnaque.

Les internautes n’ont pas été dupes

Il ne reste plus qu’à espérer que personne ne tombe dans le panneau. Il serait aussi assez étonnant qu’une personne achète un maillot de bain d’un candidat de télé-réalité. Actuellement, le vendeur nommé « horo3 » n’est pas encore parvenu à vendre ce modèle de maillot de bain soi-disant exceptionnel. Personne n’est dupe et les internautes ont flairé l’arnaque. Sam pour le moment n’a pas réagi à cette tentative d’arnaque. Il faut dire que c’est de plus en plus fréquent.

Le candidat s’est récemment exprimé dans le journal Le Parisien sur ce qui l’a motivé à participer « J’ai voulu participer à l’émission Koh-Lanta pour vivre un moment particulier, mais pas une aventure médiatique et passer à la télévision. Je n’ai pas participé à ce programme pour faire des selfies et avoir des abonnés sur les réseaux sociaux. Je n’ai pas besoin des réseaux sociaux pour être épanoui dans la vie. Quand on habite comme moi à la campagne, il suffit de sortir et on est déjà ébloui ». A noter que Sam ne possède pas de compte sur les réseaux sociaux. La célébrité ne l’intéresse pas.

Koh-Lanta, une émission culte de TF1

L’émission Koh-Lanta, dans laquelle s’affronte plusieurs aventuriers est un programme culte de TF1. L’émission est regardée par des millions de personnes. Ce programme se déroule toujours dans des lieux paradisiaques. Le suspense est toujours haletant surtout dans la dernière ligne droite. La dernière saison n’a pas dérogé à la règle. La finale a réuni les trois derniers concurrents les plus valeureux : Claude, Inès et Naoil. C’est finalement cette dernière qui a tiré brillamment son épingle du jeu. Beaucoup de fans de l’émission ont été déçus et pensaient que c’est Claude qui allait l’emporter.