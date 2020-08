Samuel Etienne « Questions pour un champion »: son magnifique geste à l’égard d’une enfant trisomique !

Très actif sur le réseau social Twitter, le présentateur Samuel Etienne a été touché par la mésaventure subie par Louise, âgée de 5 ans. La fillette trisomique n’a pas pu accéder au mini-club d’un camping à cause de son handicap.

Samuel Etienne profite en ce moment pleinement de ses vacances. Toutefois, l’homme de télévision a du mal à décrocher des réseaux sociaux. Il est particulièrement fan de Twitter. Il faut dire qu’il s’y passe toujours quelque chose. Chaque jour, il y poste des messages, répond à ses admirateurs. Il faut preuve de beaucoup d’humour, en particulier vis-à-vis des personnes qui peuvent le critiquer. Il a un esprit très fin. C’est ce qui plait à ses followers sur les réseaux sociaux.

Samuel Etienne touché

Le 2 août dernier, Samuel Etienne a été profondément touché par un Tweet qui évoque une triste affaire. Louise, 5 ans, atteinte de trisomie 21, a vécu une fâcheuse mésaventure. Inscrite par ses parents au mini-club du camping, la fillette. Les animateurs n’ont pas accepté de la prendre en charge pendant quelques heures. « Il y a toujours un mais, indique le père, Rémy Bellet, dans un message très partagé sur la toile. Cette fois, ce fut la propreté. Ah mais si elle n’est pas propre ça va être plus difficile. Et puis un moment d’inattention, les animateurs ne sont pas tout à fait formés… Ça ne va pas être possible ».

Faisons le rêve que l’inclusion devienne la norme et non l’exception.

En attendant, je souhaite de belles vacances à votre puce ❤️

A défaut de mini-club, je lui fais découvrir le plateau de @qpuc quand elle veut ! https://t.co/3CGHKnwiQe — Samuel Etienne (@SamuelEtienne) August 2, 2020

Le beau geste de Samuel Etienne

Ce récit a ému le présentateur de Questions pour un champion. « Faisons le rêve que l’inclusion devienne la norme et non l’exception. En attendant, je souhaite de belles vacances à votre puce », a indiqué Samuel Etienne pour soutenir les parents, et dans la foulée, il a proposé : « A défaut de mini-club, je lui fais découvrir le plateau de l’émission Questions pour un champion quand elle le souhaite ! ». Le père a été touché par cette réponse et a remercié l’animateur de France 3 pour son texte, ce qui a entraîné une réponse du présentateur : « N’hésitez pas si vous pensez que la visite d’un studio de télé peut lui plaire ». Ensuite, c’est la petite fille qui s’est exprimée : « Pour l’instant, j’ai deux passions : la danse et Lady Gaga. Les studios de télévision c’est plutôt ma mère ». La famille devrait bientôt se rendre sur le plateau de l’émission.

Avec cette proposition Samuel Etienne montre qu’il est un homme au grand cœur. Il a posté récemment une photo de lui avec ses enfants en bord de mer. Samuel Etienne a connu des débuts compliqués lorsqu’il a succédé à Julien Lepers pour l’émission « Questions pour un champion ». Il prenait la suite d’une personnalité très populaire. D’autant plus que Julien Lepers ne voulait pas partir. Des milliers de fans de l’émission ont écrit à la direction pour réclamer le retour de Julien Lepers. Samuel Etienne a réussi à tenir malgré tout.