Samuel Etienne : sans vêtements, hyper tatoué, il se dévoile comme on l’a jamais vu !

Samuel Etienne est un animateur célèbre à la radio et à la télévision. Mais depuis le 22 février 2016, il ajoute la présentation de Questions pour un champion à son palmarès. Avec une émission inédite tous les soirs de l’été, Samuel Etienne est de plus en plus irremplaçable dans notre paysage audiovisuel français. Ce sont donc de plus en plus de fans que l’animateur accumule. Et ils seront certainement encore plus nombreux une fois qu’ils apprendront ce qui se cache sous sa chemise. En effet, une photo que Samuel Etienne partage sur son compte Twitter va vous impressionner.

Samuel Etienne, les débuts de sa carrière

Samuel Etienne commence sa carrière en 1994 sur Nostalgie, la radio. Les années suivantes, avant l’année 2000, il présentera des revues de presses sur Radio France Internationale. Puis en 1999, il animera même une émission pour enfants sur Disney Channel. Ensuite, jusqu’en 2008, il rejoindra le groupe Canal+. Entre divertissements et actualités, il fait ses armes dans tous les domaines. Enfin, à partir de 2008, Samuel Etienne sera connu pour être un présenter et animateur phare des chaînes de France Télévisions. C’est grâce à son remplacement de Julien Lepers qu’il fait remonter les audiences de Questions pour un champion. Une émission culturelle et de compétition qui existe depuis 1988 sur nos écrans de télévision. Nous sommes alors au début de l’année 2016.

Pendant la crise sanitaire et le confinement de mars à mai dernier, Samuel Etienne ne laisse pas tomber son public. Présent depuis les années 1990 à la télévision et en radio, il ne peut se résoudre à stopper ses activités. Il fait alors en sorte de trouver différents canaux de diffusion pour rester en contact avec son public. En effet, Samuel Etienne se fera plus présent que de coutume sur Twitter. Et il invitera ses fans à se rendre sur Twitch et sur Youtube pour retrouver plusieurs émissions et jeux télévisés culturels sur ces différents supports.

Une surprise sous la chemise du présentateur

Malgré tous ses succès dans sa vie professionnelle, c’est le caractère privé de sa vie qui va interpeller les internautes ces derniers jours. En effet, Samuel Etienne va partager une photo de lui qui va surprendre son public. Vous allez découvrir ce qu’il se cache sous la chemise toujours impeccable de cet animateur, et vous n’allez pas en revenir.

Famille. Bonheur. Bel été à tous ! pic.twitter.com/aaqrDRrhPw — Samuel Etienne (@SamuelEtienne) July 27, 2020

Samuel Etienne a des tatouages imposants sur le haut de son corps. Jusque là personne n’aurait pu penser que l’animateur était un tel adepte de cette mode. Ce sont donc plusieurs tatouages qui recouvrent le haut du corps de ce père de famille de 49 ans. Impossible en effet de passer à côté du fait que cette photo qu’il partage avait pour objet de partager son bonheur. Avec ses deux enfants dans ses bras, Samuel Etienne profite de la plage, du soleil et des vacances. Pour preuve, un large sourire s’affiche sur son visage et évidemment, son message qui accompagne cette photo. Samuel Etienne souhaitait le 27 juillet dernier un très bel été à ses abonnés sur Twitter.

Samuel Etienne est un père de famille comblé

Le présentateur de Questions pour un champion est marié à celle qu’il aime depuis le 9 mai 2015. Son épouse se prénomme Helen et ils ont ensemble de petits garçons. Le premier se prénomme Malo et il aura 4 ans le 30 août. Quant au second, son prénom n’est pas connu par le public. Mais Samuel Etienne n’avait pas caché son immense joie de l’accueillir dans la famille, le 12 février 2020.

A deux c’était magique.

A trois, un bonheur immense.

A quatre, mon cœur n’en finit plus de déborder…

Bienvenue petit bonhomme, on va tout faire pour t’aider à illuminer ta vie. pic.twitter.com/EDZ7l1IYII — Samuel Etienne (@SamuelEtienne) February 12, 2020

Un papa comblé en somme et un mari très heureux en ménage. Samuel Etienne a beau rester très discret sur sa vie privée, il ne sera pas étonné que son public tente d’en apprendre davantage. En effet, Samuel Etienne a une voix qui est connue de tous les français et son physique s’impose également à la télévision depuis des années. Il ravie donc ses fans en partageant une photo de lui avec ses deux fils. Une photo naturelle et qui respire la joie de vivre, certainement prise par son épouse. Le public de Samuel Etienne n’a pas manqué d’être surpris par ses tatouages. Mais les retours dans les commentaires sont très positifs. En effet, les internantes le félicitent de considérer que ses enfants sont indispensables à son bonheur. Mais ils prennent également le temps de vérifier si ce sont de véritables tatouages.

Entre étonnements et félicitations, les internautes réagissent à sa photo

Un des internantes va demander à Samuel Etienne si il est tatoué comme un pirate. Ce à quoi l’animateur répondra la phrase suivante :

Plutôt comme un Yakuza en fait 😂 — Samuel Etienne (@SamuelEtienne) July 28, 2020

L’animateur de Questions pour un champion ne manque pas d’humour ou de répartie. Ses fans sont heureux de pouvoir se conforter dans l’idée que Samuel Etienne est un homme beaucoup décontracté que l’on pourrait le penser. En effet, passer à la télévision et assurer de grandes responsabilités n’ont pas fait de lui quelqu’un de coincé. Pour aimer porter de tels tatouages, Samuel Etienne se rapproche ainsi de ses fans amateurs d’encre. Mais cela n’enlève rien à leurs étonnements.

Diantre, c’est un tatoué..!!

Bel été à vous, reposez-vous, appréciez… il n’y a que ça de vrai! — yassine benadel 🔻 (@BenadelYassine) July 27, 2020

Samuel Etienne est le « big boss » en personne pour ses fans

Les fans de Samuel Etienne aiment l’appeler ainsi. En effet, il est capable d’être performants sur tous les fronts. Il est également toujours très à l’aise et met les gens autour de lui dans de bonnes dispositions. Samuel Etienne parvient à faire rire tout en restant très professionnels. Il est donc autant capable de divertir son public que de le cultiver. Et les fans de Samuel Etienne ne peuvent que saluer son professionnalisme. Alors, le découvrir en père de famille au top et par dessus le marché, avec des tatouages, c’est le graal pour ses fans

Ils découvrent en effet un nouvel aspect du présentateur. Et cela rajoute à sa réputation « d’animateur détente » et qui ne prend pas la grosse tête. L’animateur pourrait se vanter de sa longue carrière à la télévision mais il préfère vivre les instants présents. Il se donne toujours à 100% et ses fans saluent ses efforts et ses performances. Samuel Etienne va continuer de nous faire rire et de nous permettre d’apprendre de nouvelles choses en même temps. Ses fans sont plus que jamais avec lui !