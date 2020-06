Samy Naceri: On vous donne des nouvelles de la star de « Taxi » que devient-il!

Récemment, TF1 a diffusé le deuxième opus de la saga « Taxi », œuvre du réalisateur Gérard Krawczyk. Le film, sorti en salles en 2000, fut un gros carton au Box-Office. Le rôle principal du film était tenu par Samy Naceri, jouait « Daniel Morales », un chauffeur de taxi marseillais qui n’a pas froid aux yeux. Qu’est donc devenu Samy Nacery ?

Avec Taxi, une production signée Luc Besson, le succès a été au rendez-vous en 1998. Le long-métrage a cumulé plus de 6 millions d’entrées. Samy Nacery, le héros du film, a décroché le jackpot avec ce film. Il était très heureux de ce succès qui a changé sa vie. Le héros qu’il incarne dans le film est un chauffeur de taxi qui aime la vitesse et va accompagner un inspecter de police face à des gangsters. Diffusé jeudi 25 juin, Taxi 2 creuse le sillon, en 2000, suivi par un 3e (2003) puis un 4e opus (2007), avec Samy Naceri comme vedette. Le succès a été à chaque fois au rendez-vous avec des millions d’entrées à chaque fois.

Un rôle qui colle à la peau de Samy Naceri

Le rôle de Daniel Morales colle à la peau de Samy Naceri mais cela n’a pas empêché le comédien de multiplier les films dans le courant des années 2000. On a pu le voir dans « Le petit poucet » réalisé par Olivier Dahan, puis « Nid de guêpes » par le très talentueux Florent Emilio-Siri, mais aussi « La mentale » signé Manuel Boursinhac. Dans « Indigènes » signé Rachid Bouchareb, il crève l’écran et film et décroche avec ses camarades le Prix d’interprétation en 2006 au Festival de Cannes.

Samy Naceri: Un acteur tourmenté

Après ses rôle fastes, l’acteur a fait parler de lui mais à la rubrique des faits divers. Il est considéré comme compliqué à gérer sur les plateaux de cinéma. Il multiplie les emprisonnements et les démêlés avec la justice. Ces problèmes ont des effets néfastes sur sa carrière. En 2011, à 16 mois de détention ferme après avoir commis une agression au couteau un proche de son ex-compagne. Une condamnation qui remplit un casier judiciaire déjà garni. Le comédien reconnait son addiction à l’alcool et à la drogue.

Absent de Taxi 5

Au moment de la sortie de Taxi 5, en 2018, réalisé par Franck Gastambide. Le comédien est en colère de n’avoir pas joué dans le film. Sur les réseaux sociaux, il indique : « J’ai été étonné d’apprendre que, au départ, leur idée était de réaliser un « Taxi 5 » sans aucune apparition de moi. Et c’est après que les fans de « Taxi » ont indiqué leur désaprobation face à mon absence que j’ai eu un coup de téléphone de Franck Gastambide ». Espérant « simplement un peu de respect après les 30 ans de cinéma » à son actif, l’acteur poursuivra : « Avec tout le respect que je dois à mes admirateurs, je ne pouvais pas jouer aussi peu, uniquement pour vendre leur film alors que j’aurais souhaité donner beaucoup plus ».

De nouvelles propositions

A 58 ans, Samy Naceri, qui a vécu le confinement à Los Angeles, cultive l’espoir de revenir au cinéma. Il a pu jouer dans le téléfilm « Olivia » dans lequel Laetitia Milot est au casting. L’acteur jouera aussi dans «Redemption Day» par Hicham Hajji et figurera au casting du premier film réalisé par Moulou Achour qui s’intitule «Les méchants».