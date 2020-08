Sandrine Quétier Fort Boyard: que devient cette animatrice? Que nous adorons !

Sandrine Quétier: Fort Boyard revient pour faire vivre des soirées hors du commun à son public. Des invités de divers horizons se pressent à l’assaut du fort le plus célèbre de la télévision. Parmi eux, Sandrine Quétier. Une animatrice connue et reconnue qui se faisait rare à l’antenne. Elle revient alors ce 22 août dernier dans Fort Boyard et sera également candidate dans District Z, la nouvelle émission de TF1. C’est donc le moment idéal pour prendre des nouvelles de la belle Sandrine Quétier.

Sandrine Quétier de retour dans Fort Boyard, ses fans en redemandent

Les vacances touchent à leur fin et les programmes télévisés de la rentrée s’annoncent remarquables. Pas question pour les chaînes de télévision de lésiner sur les moyens à cause de la pandémie. Au contraire, c’est le moment d’en faire des tonnes pour changer les idées des téléspectateurs. Ainsi, la nouvelle saison de Fort Boyard va bientôt laisser sa place à des dizaines d’autres shows, qui débarquent dès la fin du mois d’août sur nos écrans. Car c’est pendant l’été que le Fort Boyard est le plus actif. Depuis 1990, année de sa première diffusion, Fort Boyard est la star des grandes vacances.

En trente ans de diffusion, vous devez connaître le concept de Fort Boyard. Mais dans le doute, voici une petite explication. Une équipe de candidat arrive dans un fort en plein milieu de la mer. Un endroit plein d’énigmes, de mystères et d’épreuves en tout genre. En effet, pour accéder au trésor de Fort Boyard, il faut que l’équipe récupère un certain nombre de clé. Il devront alors faire preuve de courage, de rapidité, de force, d’agilité et d’intelligence pour faire un parcours optimal et espérer récupérer une grande quantité de boyards dans les coffres. Les célébrités qui participent en équipe, représentent des associations et se battent alors pour récolter un maximum de gain pour de nobles causes.

Une soirée mémorable pour le public de France 2

Quelle surprise alors pour les fans de Fort Boyard de retrouver Sandrine Quétier ! Cela faisait au moins deux ans que les téléspectateurs ne l’apercevaient plus à l’écran en tant que présentatrice. Elle fait donc son retour d’une manière qui ne manque pas de panache. Mais Sandrine Quétier est tout de même visible dans diverses émissions télévisées comme Meurtres dans le Jura ou dans un épisode de Camping Paradis. Bref, trop peu pour ses fans, en effet.

Sandrine Quétier remet le couvert et affronte des défis inédits

Les fans de Sandrine Quétier saluent unanimement ses “exploits” dans Fort Boyard. Partagés entre l’humour et les félicitions, ils s’accordent pourtant bien tous sur une chose. Le fait que l’animatrice manque au paysage audiovisuel français. En effet, ils désirent sincèrement la voir revenir dans une émission de télévision. Mais en attendant, il faudra se contenter de regarder Fort Boyard pour voir Sandrine Quétier. Elle sera également présente dans un épisode de District Z, la nouvelle émission folle de TF1.

Présentée par Denis Brogniart, District Z est une émission qui met les candidats en immersion dans un univers hostile. Ils sont des survivants qui doivent affronter la fin du monde et l’invasion des zombies. Une sorte d’escale game géant dans lequel il faudra se pincer pour être certain qu’il ne s’agit pas d’un cauchemar. Sandrine Quétier participait avec Kev Adams, Camille Combal, Jarry et Estelle Lefébure. Et pour le moment, nul ne connaît précisément la date de la diffusion de ce nouveau show sensationnel.

Fort Boyard est une excellente mise en jambe pour de nouveaux challenges

Après Fort Boyard, Sandrine Quétier ne semblait donc pas être rassasiée niveau sensations fortes. Puisqu’elle rejoint une aventure inédite qui mêle la réalité à la fiction. Des sensations fortes pour l’animatrice de 49 ans. Mais ses fans seront ravis de la retrouver. Ses enfants aussi, Gaston et Lola (17 et 19 ans) auront de quoi être fiers de voir leur mère tenter de dépasser ses limites. Ils ont en tout cas félicité leur maman de ses “exploits” dans Fort Boyard. Aux côtés de Julien Arnaud, Elsa Esnoult, Gus et Gérard Vivès, ils jouaient pour l’association Tombée du nid. Une association qui a pour objectif de protéger et d’accompagner les jeunes enfants porteurs de handicaps.

Mais si Sandrine Quétier se rappelle ainsi au bon souvenir de ses fans, il ne faudra pas vraiment compter à ce qu’elle revienne à ses premiers amours. En effet, la carrière de l’animatrice est bien remplie mais elle fait le choix de se consacrer à la comédie davantage. Devenir actrice est un rêve qui lui tend les bras et elle ne va pas y renoncer si facilement, même si elle sait qu’elle aura toujours une place à la télévision. Ainsi, lorsqu’elle explique son choix de quitter l’animation à la télévision, ses fans sont d’abord inquiets. Impossible qu’elle puisse s’y retrouver financièrement rapidement. Mais Sandrine Quétier avait bien calculé son coup. Elle expliquait notamment à Cyril Hanouna sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste, qu’elle avait mis un peu d’argent de côté en envisageant cette possibilité.

Bien que Sandrine Quétier ait pu trembler face à quelques épreuves de Fort Boyard, elle ne renonce pas à faire de son mieux. Comme dans sa carrière, le stress et l’inconnu ne la font pas reculer. Si elle sait pourquoi elle se bat, elle est capable de se donner à fond !