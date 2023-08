Le CBD et la gestion de la douleur : Que dit la recherche ?

Le CBD est particulièrement reconnu pour soulager tous types de douleurs. Il est proposé sous différentes formes telles que les fleurs, les perles au CBD ou les huiles, mais quels sont réellement ses bienfaits thérapeutiques sur la douleur ? Qu’en dit la recherche ? Existe-t-il des effets secondaires ? Nous tentons de vous répondre dans cet article.

Le CBD peut agir sur certaines types de douleurs

Le CBD a été étudié pour son potentiel de soulagement dans différents types de douleurs. Bien que les recherches soient encore en cours et que les résultats puissent varier selon les personnes, voici quelques exemples de douleurs dans lesquelles le CBD a montré des résultats prometteurs :

Les douleurs chroniques : Le CBD peut être utilisé en complément de la gestion des douleurs chroniques, telles que celles liées à l’arthrite, à la fibromyalgie, les douleurs au dos, à la neuropathie et aux migraines.

Les douleurs inflammatoires : Grâce à ses propriétés anti-inflammatoires, le CBD peut être bénéfique pour soulager les douleurs associées à des conditions inflammatoires comme l’arthrite rhumatoïde, la colite ulcéreuse, la maladie de Crohn et d’autres maladies inflammatoires chroniques.

Les douleurs neuropathiques : Les douleurs neuropathiques, qui résultent de lésions ou de dysfonctionnements du système nerveux, sont souvent difficiles à traiter. Cependant, des études suggèrent que le CBD peut aider à atténuer ces douleurs en modulant l’activité des récepteurs de la douleur et en réduisant l’inflammation.

Les douleurs liées à la sclérose en plaques : Des études ont démontré que le CBD peut aider à réduire les douleurs et les spasmes musculaires chez les personnes atteintes de sclérose en plaques, une maladie auto-immune qui affecte le système nerveux.

Les propriétés analgésiques du CBD

Selon des études précliniques, il a été suggéré que le CBD présente des propriétés potentiellement analgésiques. En agissant sur les récepteurs cannabinoïdes du système endocannabinoïde de notre corps, il est susceptible de réguler la perception de la douleur. De plus, le CBD semble avoir la capacité de réduire l’inflammation, un élément clé dans de nombreux types de douleurs.

Comment utiliser le CBD pour gérer les douleurs ?

Pour soulager les douleurs, il existe différentes façons de consommer du CBD. L’huile de CBD est l’une des méthodes les plus populaires, elle est généralement prise par voie sublinguale pour une absorption rapide.

Les capsules de CBD offrent également une option pratique et précise en termes de dosage. Les crèmes et baumes au CBD peuvent être appliqués directement sur la zone douloureuse pour un soulagement ciblé.

Les vapoteurs peuvent choisir les e-liquides au CBD pour une inhalation rapide. Enfin, les produits comestibles tels que les gummies ou les infusions permettent une consommation tout au long de la journée.

Quels sont les effets secondaires possibles du CBD ?

En règle générale, le CBD est très bien toléré par la plupart des consommateurs et très peu ressentent d’effets secondaires. Comme chaque personne réagit différemment, il est possible de ressentir certains effets secondaires comme la bouche sèche, une fatigue, ou une modification de l’appétit. Ces effets sont temporaires et arrivent généralement en cas de surdosage. Il suffit de diminuer la posologie ou la concentration en CBD pour les voir disparaître.