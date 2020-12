Sarah Fraisou craque: la jeune starlette en crise de larmes, ses fans sont très inquiets!

Sur snapchat, Sarah Fraisou a fait savoir à sa communauté qu’elle allait au plus mal ! En larmes, la jeune femme n’a rien caché de sa douleur et de sa peine. Au sein de la rédaction de LDpeople, on a vraiment du mal pour elle. On espère surtout qu’elle va rapidement se rétablir. En attendant, c’est au tour de ses fans de se montrer très inquiet à son sujet !!!

Les téléspectateurs ont découvert la belle Sarah Fraisou pour la 1ere fois dans une émission de télé-réalité. En effet, la jeune femme d’origine tunisienne a débuté sa carrière en 2014 dans la saison 2 des Princes de l’Amour, sur W9. Cette année, tout allait relativement bien. En août dernier, la jeune starlette avait révélé sur Snapchat avoir subi une opération mammaire. Ensuite, elle a eu recours à une autre opération de chirurgie esthétique pour perdre 32 kilos. Mais en cette fin d’année, rien ne va plus !

“Je craque parce que je suis toute seule.”

Mardi 15 décembre 2020, la jeune femme s’est en effet saisie de son compte Snapchat. Au début, Sarah Fraisou parlait sereinement. Mais à l’idée que ce qu’elle allait évoquer allait provoquer des milliers de commentaires, elle n’en pouvait plus. Pour elle, c’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.

“Je craque parce que je suis toute seule, que je n’ai pas mon mari avec moi ni ma famille.” “ Je n’ai plus mes repères ça me saoule. Je fais comme si ça allait bien mais vraiment ça me saoule“, a-t-elle lâché. Ses fans se sont mis alors à paniquer. En effet, ils n’ont pas l’habitude de voir leur idole dans un tel état. D’habitude, Sarah Fraisou incarne la joie de vivre, la fête, l’humeur légère.

“Mon mari me manque de ouf, c’est la première fois qu’on se sépare autant.”

“Mon mari me manque de ouf, c’est la première fois qu’on se sépare autant. Même si hier je snapais et que je rigolais, j’ai ressenti un réel manque donc voilà, on peut être dans le plus beau pays du monde mais si vous n’avez pas votre moitié, ça ne sert à rien. Je n’ai pas envie de sortir, d’aller à la plage… je n’ai plus envie…”

Pour autant, Sarah Fraisou assume son coup de blues. Chez LDpeople, on la félicite. Il n’y a pas de honte à avoir. Bravo Sarah ! “Je ne vais pas vendre du rêve tout le temps et faire semblant que tout va bien.” Elle se dit perdue. Et de poursuivre : “Je vous jure c’est tellement dur.” Sarah Frasou a ensuite expliquer à ses fans ne pas voir “les jours passer”. “Plus j’attends, plus j’ai l’impression que c’est long”. Elle l’avoue enfin en toute transparence : “Je suis en train de craquer“, a-t-elle ainsi fini par dire. On lui souhaite de vite se rétablir. Courage Sarah Fraisou !