Sarah Fraisou et Ahmed: Grosse bagarre à Dubaï, photos, détails, explications de l’embrouille!

Sarah Fraisou et Ahmed ont très mal commences l’année! Entre bagarre et coup de gueule, il faut dire que le mois à venir promet d’être mouvementé.

Le début d’année s’annonce catastrophique pour Sarah Fraisou et Ahmed. Il y a quelques jours encore, la jeune femme faisait le buzz sur Instagram pour sa grande métamorphose. Si certains fans étaient contents de voir sa grande perte de poids, d’autres l’accusent de retoucher certaines de ses photos. Et les choses ne s’arrêtent pas là ! En effet, le couple ferait l’objet de polémique suite à une tragédie lors d’une de leur sortie.

Le couple est actuellement installé à Dubaï. Comme bon nombre de célébrité de télé-réalité, ils ont élus domiciles sur place pour retrouver de leur intimité et profiter d’un meilleur cadre de vie. Et cela semble leur réussir. Malgré tout, les stars sont souvent embarquées dans de terribles histoires. Cette vidéo dans laquelle ils apparaissent a d’ailleurs créé un véritable drame en ce début d’année.

Déçus de leurs amis à la villa !

Sarah Fraisou et Ahmed ont participés à la dernière « Bataille des couples ». Leurs débuts dans l’émission a d’ailleurs été très apprécié tant leur solidarité et complicité est surprenante. Malheureusement, le couple décide de s’en aller plus tôt que prévu. Et cela « n’a rien avoir avec une élimination » indiquent-ils. En effet, le couple se dit déçus de certaines situations dans la villa. Ils déclarent même que c’est « la mécanique qui les dérangent » lors de leurs explications.

Pour éviter les scandales, ils ont donc préférés s’en aller. Souvent interrogés sur le sujet, le couple semble toutefois en avoir beaucoup à dire. « Clairement si on se met à parler, vous allez être choqués » ont-ils déclarés auprès de leurs fans. Ce sont donc de grands secrets que Sarah Fraisou et son compagnon ont décidés de garder pour eux malgré l’insistance des fans qui souhaitent en savoir plus.

Sarah Fraisou et Ahmed en pleine bagarre !

Mais s’ils font de nouveau le buzz, c’est parce que Sarah Fraisou et Ahmed ont été embarqués dans une terrible bagarre il y a quelques jours de cela. Tout se passe durant le nouvel an. Alors que le couple passe du bon temps avec des amis, ils se retrouvent filmés par un couple de personne indiscrète. Une situation qui ne plaît définitivement pas à Sarah Fraisou et son conjoint. Le couple décide alors de récupérer la vidéo afin que la séquence ne soit pas publiée.

Mais voilà que les choses dérapent ! Cette discussion qui aurait dû se passer calmement, finit en véritable drame. En effet, les deux couples finissent en effet par se disputer gravement dans la boite.

Quelques minutes plus tard, Sarah Fraisou et Ahmed décident de s’en aller. La meilleure solution selon eux pour éviter que la bagarre ne reprenne. Malheureusement, les choses ne s’arrangent pas puisque le couple se retrouve en dehors. Et la bagarre reprend de plus belle avant. Tous deux répondent aux coups et essaient de se défendre face à cette attaque à laquelle ils ne s’attendaient pas !