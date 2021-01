Sarah Fraisou (Les Anges) encore plus mince.. accusée de retoucher ses clichés et d’être fausse!

Sarah Fraisou est de plus en plus mince…Si sa transformation plaît à certains, d’autres fans n’hésitent pas à la critiquer violemment et à l’accuser !

Sarah Fraisou fait partie de ces célébrités de téléréalité qui font régulièrement le buzz. Très présente sur les réseaux sociaux, la jeune femme ne cesse de partager des clichés de son quotidien. C’est aussi son moyen de dévoiler la transformation qu’elle a fait sur son physique. Il faut dire que la jeune femme a réussi un véritable exploit récemment. Mais la jeune femme ne s’attendait sûrement pas à ce que les followers lui laissent de tels commentaires sur Instagram !

En effet, voilà une semaine que Sarah Fraisou a posté un cliché assez inédit. Et si la plupart de ses followers l’ont une fois de plus fait de nombreux compliments, d’autres n’ont pas hésités à la critiquer. De simples jaloux ou ont-ils une raison particulière de dézinguer la jeune femme de cette manière ? LD People vous donne les détails de cette polémique !

Un moment à la plage !

Ce sont les vacances et Sarah Fraisou compte bien en profiter ! La jeune femme a d’ailleurs décidé de passer un petit moment à la plage aux côtés de l’un de ses proches. Un moment plein de rire qu’elle n’a pas manqué de partager avec ses abonnés sur Instagram. On la découvre alors levant les bras en l’air comme pour se défendre. « A votre avis, il voulait faire quoi ? » at-elle d’ailleurs demandé à ses fans pour que ces derniers puissent participer à cette rencontre entre amis.

Et les spéculations sont allés bon train sur les circonstances de cette rencontre entre elle et Billel. Alors que certains ont déclaré qu’il voulait « la jeter à la mer », d’autres ont optés pour un jeu « dans le sable » ! A tous les coups, il est évident que les deux célébrités sont très heureux de cette petite sortie loin de tout même si la crise sanitaire ne se prête pas forcément à des vacances de rêve.

Sarah Fraisou critiquée par les internautes !

Alors que la plupart des internautes ont appréciés ce cliché de la jeune femme, Sarah Fraisou a également fait l’objet de critiques. En effet, sa photo n’a pas fait l’unanimité auprès des abonnés qui la suivent sur Instagram ! Et ces derniers n’ont pas hésités à le lui faire savoir à travers leurs commentaires.

Ce qu’ils lui reprochent ? De la retouche photo ! En effet, il semblerait que les instagrameurs ne sont pas convaincus que ce soit bien Sarah Fraisou sur la photo…ou du moins pas en entier ! « T’es pas comme ça sur tes snap, t’es plus large » peut-on d’ailleurs lire parmi les commentaires de la publication. Une véritable accusation contre la jeune femme et sa transformation.

Rappelons que Sarah Fraisou a fait un véritable effort durant cette année 2020. En seulement quelques mois, la jeune femme a réussi l’exploit de perdre ses kilos en trop et d’affiner sa silhouette. Et le résultat est palpable sur ses clichés ! Seulement sont-elles toutes vraies ? On attend les réponses de la jeune femme !