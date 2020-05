Sarah Fraisou, une métamorphose qui fait réagir les fans, elle a perdu 20 kilo?

Sarah Fraisou apparaît sur Instagram avec une silhouette plus mince que jamais. Sa métamorphose saute aux yeux de ses fans. Les commentaires sont nombreux pour féliciter Sarah Fraisou pour sa perte de poids fulgurante. La belle rayonne et impose le respect. Sa détermination semble porter ses fruits.

Sarah Fraisou fait sensation auprès de ses fans

Sarah Fraisou est bien connue des fans de la télé-réalité. La jeune femme de 27 ans fait ses premiers pas à la télévision à 22 ans, en 2014. Elle commence par participer à l’émission Les Princes de l’Amour (saison 2). Une expérience qui lui vaut se s’attirer tous les regards. Mais la magie n’opère pas entre elle est son prince. Elle tente à nouveau l’expérience l’année suivante mais cela ne fonctionne pas non plus. Sarah est tout de même remarquée et retenue pour les castings d’autres émissions de télé-réalité.

En 2016, Sarah Fraisou est une des participantes de l’émission phare de W9, Les Anges de la télé-réalité. C’est la huitième saison du show. L’émission jouit déjà d’un succès bien établi. Les membres de l’émissions vivent ensemble dans une grande villa et la production les accompagne dans la réalisation de leurs rêves professionnels. En échange, ils sont filmés sous tous les angles ou presque. Les tensions entre les participants ne sont pas rares, de même que les romances. Les fans sont attentifs à l’évolution des participants dans la villa, c’est un engouement phénoménal.

Viser la lune pour atterrir dans les étoiles

Pour Sarah Fraisou, son rêve est devenir mannequin pour lingerie. Malgré ses formes généreuses, elle souhaite montrer au monde qu’il est possible de dépasser ses complexes et les tabous. Une démarche louable et saluée par les fans de l’émission. De plus, le physique ne fait pas tout. En effet, Sarah est reconnu par le public pour avoir une personnalité en or. Généreuse, pétillante, altruiste et sensible, elle est très appréciée des fans. Dans Les Anges de la télé-réalité, Sarah Fraisou est finalement retenue pour faire du burlesque.

L’année suivante, elle est de retour dans l’émission mais cette fois le tempérament de Sarah Fraisou n’est pas aussi calme qu’il a pu l’être. En effet, elle accumule les disputes et les clashs. Une des disputes qui a marque la neuvième saisons des Anges de la télé-réalité reste celle entre Sarah et Mélanie. Cette dernière est allergique aux fruits mais Sarah Fraisou ne se prive pas de lui en lancer au visage pendant qu’elles argumentent violemment. Cela complique forcément ses rapports avec plusieurs membres de la villa.

Sarah Fraisou devient incontournable dans les émissions de télé-réalité

Pour la dixième saison, Sarah Fraisou ne revient alors que pour quelques épisodes. Ne s’entendant plus avec tout le monde, elle préfère prendre ses distances. Car Sarah, malgré son fort caractère parfois, préfère se concentrer sur le positif. Sa capacité à prendre du recul l’aide à affronter les épreuves de la vie. Elle sait que tout ne peut pas être parfait et il ne faut pas laisser cela peser sur le moral. Toujours aller de l’avant et croire en ses rêves serait la recette du bonheur de Sarah Fraisou. Mais ce n’est pas tout. En effet, Sarah Fraisou semble avoir opter pour un régime du tonnerre. Car certaines choses ne changent pas et il faut apprendre à vivre avec. Mais pour le reste, il faut se donner les moyens de réussir à changer les choses à son avantage.

La determination de Sarah Fraisou est payante

Sarah Fraisou apparaît amincie sur les réseaux sociaux. Et ses fans ne sont pas les derniers à se presser pour la féliciter. En effet, ce n’est jamais une chose aisée que de perdre du poids. Quelques soient les méthodes envisagées, elles s’inscrivent dans un changement physique conséquent. Mentalement, ce n’est jamais évident de lutter contre soi-même malgré les bonnes intentions qui se cachent derrière nos actions. La volonté doit être de fer pour arriver à ses fins. Sarah Fraisou semble avoir réussi ce pari audacieux. Elle peut être fière du chemin parcouru depuis ses 22 ans. D’autant plus que la télé-réalité lui aura permis de rencontrer l’homme qu’elle aime.

L’amour sera plus fort que le reste

Sarah Fraisou et Ahmed se sont rencontrés dans La Villa des Cœurs Brisés. Sur Instagram, Sarah Fraisou affiche leur amour sans faux semblants. Elle sait parfaitement que tous les couples rencontrent des difficultés et ne cache pas que le sien aussi. Elle a pourtant confiance en l’amour qu’ils se portent pour surmonter les épreuves. Sarah Fraisou refuse de faire croire à ses fans que usa vie est un compte de fées. Elle reste sincère et honnête quelques soient les circonstances. Et malgré sa franchise, les témoignages de sa vie sur Instagram ont tout de même de quoi faire rêver beaucoup de monde.

Sarah Fraisou peut compter sur le soutien de ses fans sur les réseaux sociaux. Et nous pouvons compter sur son audace et sa capacité à prendre du recul pour faire le tri. Entre les commentaires bienveillants et les autres, Sarah Fraisou saura ignorer ses détracteurs.