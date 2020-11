Sarah Fraisou métamorphosée, amincie de 40 kg! Impressionnante, sa silhouette va vous bluffer

Sarah Fraisou s’affiche de plus en plus en forme sur Instagram. Plus le temps passe et plus la jeune femme s’amincie. Alors, plus elle se rend visible dans des tenues moulantes. En effet, sur son compte Instagram, Sarah Fraisou fait ce qu’il faut pour se mettre en valeur. Déjà au mois de juillet 2020, elle partageait une publication avec ses fans qui montrait la différence. Sarah Fraisou avait alors perdu 30 kilos ! Aujourd’hui ce sont 40 kilos qu’elle est fière d’avoir perdu ! Mais son témoignage s’accompagne d’un important message sur le caractère essentiel d’être bien dans son corps.

Sarah Fraisou impressionne la Toile, elle est de plus en plus mince

Sarah Fraisou est une des vedettes de la télé-réalité. Et elle avait beau peser 40 kilos de plus il y a quelques mois de cela, elle s’est toujours trouvé belle et attirante. En effet, ce n’est qu’en regardant en arrière aujourd’hui que la jeune femme réalise à quel point elle avait pu se laisser aller. Mais encore aujourd’hui, elle sait que sa silhouette de l’époque ne la dérangeait pas. Elle se sentait forte et confiante et était ravie de représenter un certain canon de beauté.

À présent qu’elle s’est amincie et qu’elle a perdu près de 40 kilos, Sarah Fraisou ne souhaite pas revenir à son poids d’avant. Elle se sent beaucoup mieux dans son corps et dans son esprit à l’heure actuelle. La belle brune de 26 ans est fière de s’être engagée sur cette voie. Faire du sport et admirer les résultats lui donne encore davantage de motivation pour persévérer. Elle met d’ailleurs les résultats en valeur en s’apprêtant de tenues plus moulantes qu’auparavant. Son compte Instagram impressionne ses fans.

Des fans très attentifs aux changements de la vedette

D’après le magazine Purepeople, Sarah Fraisou aurai tout de même eu recours à une intervention de chirurgie esthétique pour amincir encore sa silhouette. Mais elle n’est pas celle à laquelle vous penserez de prime abord. En effet, elle aurait eu recours à une réduction mammaire. Il se trouve que c’est bien une partie de son anatomie sur laquelle tous les efforts du monde n’aurait rien fait changer. Pour le reste, Sarah Fraisou fait en sorte de continuer à se donner à 200%. Sport et alimentation saine lui permettent d’entretenir son corps de manière naturelle. Les fans de la jeune femme sont épatés par sa transformation.

Une chose en revanche semble ne pas changer du tout, ce sont les regards que s’échangent Sarah Fraisou et son mari Ahmed Harroun. Les amoureux sont sur un petit nuage duquel ils ne semblent pas prêts de redescendre de sitôt. De quoi ajouter à l’admiration des fans de Sarah Fraisou qui n’ont de cesse de les féliciter pour leur bonheur. La belle jeune femme compte en effet sur un nombre de fans conséquents, très concernés par le bien-être Sarah Fraisou. Ses 1,9 millions d’abonnés sont toujours en alerte pour lui apporter soutien et compliments. Elle qui valorise une vie sans complexes, elle est un exemple pour toute une génération.