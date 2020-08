Sarah Fraisou poste un cliché: on la découvre totalement transformée, ses fans hallucinent !

Le dernier cliché posté par Sarah Fraisou sur son compte Instagram a fait le Buzz sur les réseaux sociaux. Ses abonnés ont abondamment commenté sa métamorphose physique.

Sarah Fraisou a épousé récemment Ahmed. Ce dernier lui a offert un très beau cadeau pour son anniversaire. Après la soirée de fête, la candidate de télé-réalité a voulu remercier son homme et ses amis. Sur sa page Instagram extrêmement suivie, elle a indiqué : « Ça y est, j’ai 28 ans. Merci pour ce bel anniversaire. Je suis surprise au quotidien, tu me combles de bonheur Ahmed, je t’aime à la folie et merci à tous, je vous aime ».

De nombreux commentaires de ses abonnés

Et c’est surtout le cliché qui est rattaché à ce texte qui a généré de nombreux commentaires de la part de ses abonnés. Sur la photo, on peut voir la métamorphose plastique opérée par Sarah Fraisou. Voici quelques-unes des réactions de ses fans : « elle était mignonne, mais plus mince c’est vraiment sublime », mais aussi « elle a minci de manière très nette », « la métamorphose est juste incroyable » ou encore « tu es divine Sarah, je te souhaite beaucoup de bonheur ». Des messages qui ont dû faire chaud au cœur de Sarah Fraisou. D’ailleurs, plus de 170.000 personnes ont aimé cette publication mise en ligne par la jeune femme.

Sarah Fraisou, une influenceuse en vue

Pour ceux qui la connaissent mal. Sarah Fraisou est une femme qui a été candidate a de multiples reprises pour des émissions de télé-réalité. Elle s’est fait connaitre, en 2014, lors de sa participation au programme « les Princes de l’Amour », saison 2, diffusé sur W9. Elle été alors âgée de 22 ans. A cette époque, sa tenue fluo, lors de son arrivée fait le buzz. Elle aura aussi l’occasion de participer à la troisième saison des « princes de l’amour ». Sa prestation est très remarquée. Elle fera aussi partie du casting de l’émission « Les Anges : Pacific Dream », durant la 8e saison 8 de ce programme.

Elle noue de multiples liens d’amitié avec d’autres candidates. Elle participe aussi aux Anges, saison 9 mais aussi aux Vacances des Anges, saison 2. Cette émission est marquée de violentes tensions entre les candidates. Cela ne découragera pas Sarah Fraisou de participer à la 10e saison de cette même émission. En 2015, Sarah Fraisou vit une idylle avec Malik. Ils vont même se fiancer mais la séparation intervient quelques mois plus tard. En 2016, elle vit une belle histoire avec Sofiane mais c’est avec Ahmed qu’elle va rencontrer l’âme sœur.

En 2015, Sarah Fraisou va se faire opérer pour améliorer sa plastique. Elle fait cette opération en Tunisie. Elle a réalisé une liposuccion pour maigrir. De nombreux Français se rendent au Maghreb pour ce genre d’opération car les tarifs sont assez compétitifs et que les professionnels sont assez compétents.