Sarah Fraisou son état de santé au plus mal, hospitalisée, elle nous donne des nouvelles

D’habitude très souriante et joyeuse, Sarah Fraisou est apparue légèrement déprimée. La candidate de téléréalité se rappellera longtemps de cette date du 21 octobre. En effet, l’ancienne résidente de La villa des Cœurs Brisés 5 a passé toute la journée à l’hôpital. Sur son compte Snapchat, la jolie brune a partagé cette terrible expérience avec ses fans “ Je suis épuisée. Je suis lessivée, vraiment… La journée m’a un peu casser les cou****. J’ai passé ma journée à l’hôpital pour des problèmes de famille personnels ” a déclaré la jeune femme de 28 ans. Cette déclaration a rapidement inquiété sa communauté. Car tous se demandaient qui pouvait être souffrant parmi ses proches. Mais à ce sujet, l’épouse de Hamed s’est montrée très discrète.

Elle a néanmoins profité de l’occasion pour faire passer un message très important à ses abonnés. ” Faites vraiment attention à votre santé, c’est hyper important. Ne mangez pas trop gras, trop sucré. Faites vraiment attention à vous. Avant, je n’avais pas trop conscience parce que j’étais comme ça et pour moi, c’était normal. Mais avec le temps, l’âge et tout ce qu’il se passe autour de moi, je comprends que le gras peut ni**** une santé. Si vous avez envie de vous faire plaisir faites le, mais pas quotidiennement. Ça peut vraiment bousiller votre santé ” a prévenu la belle brune.

Sarah Fraisou

Sa santé, Sarah Fraisou semble y faire de plus en plus attention. Elle l’affiche d’ailleurs une perte de poids impressionnante. Depuis quelques mois, elle avoue avoir repris une activité physique et surtout suivre un régime draconien. Elle aurait en effet réussi l’exploit de perdre entre 30 et 40 kilos en finalement très peu de temps. Et le résultat est tout simplement époustouflant. Depuis son passage dans Les Anges, Les princes de l’amour ou la Villa des Cœurs Brisés, Sarah Fraisou est devenue une véritable star. Elle peut d’ailleurs compter sur plus de 1,9 millions d’abonnés sur Instagram qui la suivent avec assiduité. Et ce surpoids a toujours fait partie de sa personnalité. Malgré cette différence physique, ses admirateurs ont toujours été très nombreux. Loin des standards de beauté des autres candidates de téléréalité, Sarah Fraisou ne souffrait d’aucun complexe. Elle était même devenue mannequin afin de faire la promotion des vêtements de grande taille.

Mais aujourd’hui, Sarah Fraisou affiche une silhouette particulièrement très affinée. Et ses derniers conseils santé sur Instagram sont également très parlants. La jolie jeune femme fait donc aujourd’hui la promotion d’une alimentation saine. Et comme elle l’avoue, elle n’a pas toujours été très prudente à ce sujet. Son dernier passage à l’hôpital semble en tout cas l’avoir véritablement marquée. La maladie d’un proche, aurait-elle été un nouvel élément déclencheur ? En tout cas, Sarah Fraisou semble prôner une hygiène de vie de bien meilleure qualité. Elle paraît aussi avoir suivi ses propres conseils. Sa nouvelle apparence est tout simplement bluffante. Cette perte de poids ne lui a eu heureusement pas enlevé sa joie de vivre ni sa légendaire bonne humeur. Mais ce dernier passage à l’hôpital, semble l’avoir véritablement fatigué et marqué !