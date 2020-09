Sarah Fraisou : métamorphosée, toujours plus mince, elle impressionne les internautes

Si Sarah Fraisou assumait totalement ses formes lors de ses apparitions dans les émissions de télé-réalité, cette dernière avait tout de même entamé une perte de poids drastique en se faisant poser un ballon gastrique. Pour le moins qu’on puisse dire, c’est que la transformation est radicale. Regardez vous-même.

Le changement, c’est maintenant pour Sarah Fraisou

Très fière de sa transformation, Sarah Fraisou a posté une nouvelle photo d’elle le 22 août dernier : “J’ai tellement galéré à perdre 32 kilos mais tellement ! Mais comme on dit après l’effort le réconfort, le réconfort que j’ai c’est de regarder ces résultats dont je suis fière et merci de votre soutien.” écrit-elle en légende. Elle a récidivé ce lundi 21 septembre avec une photo d’elle à coté d’une moto de la police et l’ensemble des internautes ont été dithyrambiques avec la jeune femme.

Vêtue d’un pantalon noir et d’un haut blanc en dentelle Prada, qui nous montre bien le résultat de sa réduction mammaire récente, les commentaires se sont enchaînés rapidement : “La plus belle magnifique“, “Elle est trop belle“, “Ca fait tellement plus jolie ta poitrine. Tu es une très belle femme“, “Franchement Sarah c’est une bombe maintenant“, “Tu as troop maigri ! T magnifique trop belle” en dessous de la publication. Il faut dire que c’est la toute première fois que Sarah Fraisou est descendue sous la barre des 100 kilos depuis ses 18 ans.

Une seconde opération obligatoire

Il y a quelques semaines de cela, plus particulièrement sur Snapchat, Sarah Fraisou s’était confiée plus amplement sur son opération. Une grande réussite qui a même été plus loin que prévu : “Je fais partie des cas les plus rares, j’ai perdu plus de 30 kilos avec mon ballon gastrique alors qu’on perd normalement 10 à 15 kilos maximum, moi j’en ai perdu 32“, avait-elle notamment déclaré.

D’ailleurs, tout n’a pas été aussi simple que ça puisque la jeune femme a dû se faire opérer une seconde fois pour changer son ballon gastrique : “Ça faisait huit mois que je l’avais et avec le Covid j’étais bloquée alors qu’on peut le garder six mois maximum normalement. J’étais obligée de l’enlever, ça pouvait devenir dangereux pour mon estomac. Donc j’ai tout simplement retiré mon ballon gastrique et je l’ai remplacé par un autre“. Une chose est certaine, c’est une nouvelle vie pour Sarah Fraisou qui peut compter sur son époux, qui est toujours un peu plus fier de sa femme.