Sarah Lopez fait d’énormes révélations, c’est la guerre avec les candidats des Anges ?

Dans une récente publication sur son compte Instagram, Sarah Lopez balance sur les futurs épisodes inédits des Anges 12 et parle des “hypocrites du tournage”… Et pour le moins qu’on puisse dire, c’est que ça fait mal !

Sarah Lopez prête pour la nouvelle saison des Anges

Sarah Lopez a participé au tournage de la dernière saison des Anges de la télé-réalité avec son ex Jonathan Matijas, une aventure qui a pris du retard dans la diffusion suite au Coronavirus. Du coup avant que les inédits ne sortent, la jeune femme s’est laissée aller à quelques confidences sur son compte Instagram. En effet, la candidate a décidé de réagir à la diffusion des futurs épisodes, qu’elle a hâte de voir à l’écran : “A partir de lundi, les épisodes vont être chauds et on va bien rigoler. Il va y avoir une armée d’hypocrite et vous allez avoir les yeux bien ouverts. J’ai vraiment hâte“.

Voir cette publication sur Instagram Bon week-end mes bébés 🖤 Une publication partagée par SARAH LOPEZ (@sarahlopezoff) le 21 Août 2020 à 8 :55 PDT

Comme vous le comprenez bien, ce n’est donc que le début des tensions dans les épisodes des Anges 12, et on a déjà hâte de savoir avec qui Sarah Lopez s’est embrouillée dans l’aventure. Mais si elle est en guerre avec certaine candidate des Anges, les internautes s’en prennent souvent à elle également. En effet, récemment, l’ex de Jonathan Matijas a eu des critiques sur ses vêtements.

Sarah pousse un énorme coup de gueule envers certains internautes

Et là encore, impossible pour Sarah Lopez de laisser passer ça : “Pour les commentaires qui m’agace souvent : Arrêtez de me dire ‘Oui à ton âge tu n’as pas honte de t’habiller comme ça…’ L’âge n’a rien à voir. En fait, à 30 ans tu ne peux plus dire ce que tu ressens, ce que tu penses ? À 30 ans tu ne peux plus mettre de mini jupe et de déco lleté ? Mais vivez un peu au lieu d’être formaté. Ou alors si vous êtes en désaccord, laissez les autres vivre comme ils veulent non ?” a-t-elle notamment déclaré dans une récente story.

Voir cette publication sur Instagram Shopping Day, hâte de vous montrer mes achats 😌🤍 Une publication partagée par SARAH LOPEZ (@sarahlopezoff) le 13 Août 2020 à 8 :57 PDT

Très remontée, Sarah Lopez va encore plus loin quelques minutes plus tard en poussant un coup de gueule encore plus fort : “Et puis franchement vous devez vous ennuyez à mort pour regarder des stories ou commenter des photos qui ne vous plaisent pas ! Car perso moi je ne regarde ou commente ce que j’aime et quand je n’aime pas je passe ! Je n’ai pas de temps à perdre. Et puis surtout n’enviez personne et vivez votre vie, pas celle des autres !”. Au moins maintenant les choses sont dîtes.