Sarah Lopez et Jonathan Matijas séparés, rupture! Il dévoile la vrai raison de leur séparation

Jonathan Matijas et Sarah Lopez sont séparés depuis plusieurs mois. Aujourd’hui, le jeune homme a pris le temps d’expliquer cette rupture. Explications.

Jonathan Matijas a souffert de la séparation avec Sarah Lopez

Moins d’un an après leur coup de foudre dans Moundir et les aventuriers, Jonathan Matijas et Sarah Lopez se sont séparés. Dans un entretien pour PurePeople, le jeune homme a expliqué la raison de cette rupture : “Ça n’allait que dans un sens. Sarah est une belle personne en amitié, mais avec moi en amour, elle était beaucoup centrée sur elle-même. C’est peut-être ma faute car j’allais tout le temps dans son sens et je faisais tout pour qu’elle soit heureuse. J’ai besoin aussi d’un retour, qu’on veuille me surprendre, me faire rêver et malheureusement, ce n’était pas le cas”.

Sarah Lopez et Jonathan Matijas, la rupture : il balance sur les raisons de leur séparation https://t.co/3BgFpcmwE6 pic.twitter.com/QFx2pvvXYY — Purepeople.com (@purepeople) November 20, 2020

Si de son côté, Sarah Lopez n’a jamais fait aucune déclaration sur la séparation avec Jonathan Matijas, elle a tout de même lancé quelques piques à son ex sur les réseaux sociaux. Une situation assez compliquée à vivre pour le jeune homme, qui estime ne pas mériter ce rabaissement : “J’avais cette impression injuste de me faire insulter et rabaisser par quelqu’un que j’aimais. J’avais l’impression qu’on me volait mon histoire. Je ne méritais pas tout ce qu’elle a dit. Pour moi, ce n’était pas logique qu’on se fasse autant de mal”.

Sarah heureuse avec son nouveau compagnon

S’il y a eu une rupture assez compliquée entre les deux, Sarah et Jonathan ont toutefois tourné la page puisqu’ils ont retrouvé l’amour. En effet, la jeune femme a refait sa vie avec Yazid Ichemrahen, un grand chef pâtissier de 29 ans et le jeune homme, lui a récemment officialisé sa relation avec Shanna Kress. D’ailleurs, Sarah Lopez a pris la parole et a donné son avis sur la nouvelle idylle de son ex : “J’ai refait ma vie avant que Jon refasse sa vie. Donc non, ça ne me fait rien. J’en ai rien à cirer. Shanna, je ne la connais pas donc j’en ai rien à faire. Je leur souhaite que du bonheur, j’espère que leur couple va durer. Je m’en tape en fait“.

Jonathan Matijas en couple avec Shanna Kress : son ex Sarah Lopez réagit ! https://t.co/V6PAN7dfkU pic.twitter.com/VyKBFc0KHz — Tele-Loisirs.fr (@TeleLoisirs) November 20, 2020

Elle poursuit son propos ensuite en déclarant qu’elle avait totalement tourné la page, et qu’elle était la plus heureuse des femmes, dans les bras de son nouveau “chéri” : “Je suis heureuse dans ma vie, avec mon chéri tout se passe bien. Donc arrêtez de me poser cette question parce que j’en ai vraiment rien à carrer ! Lâchez-moi avec ça ! J’ai refait ma vie avant, je suis amoureuse. Je m’en tape. Qu’ils soient heureux, moi aussi je le suis. Ne jamais souhaiter du malheur aux autres“. Voilà qui est dit.

©️ Toute reproduction, en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans l’autorisation préalable de Ldpeople.com