Sarah Lopez Les Anges 12: séduite par Benjamin Samat (LMAC)? Elle s’exprime cash

Sarah Lopez: Depuis le début de l’aventure des Anges de la télé-réalité, les téléspectateurs du programme n’ont de cesse de découvrir les intrigues, les disputes, les projets et surtout les histoires d’amour qui se font et se défont… Les candidats des Anges issues de programmes antérieurs ont commencé leur carrière alors qu’ils étaient de parfaits inconnus. Après Secret Story, les Marseillais, les Chtis, les voilà réunis offrant à leurs fans du début de nouvelles histoires de leur vie quotidienne et partagent aussi leur ambition professionnelle.

Après leur dernière escapade à Honk Kong, Sarah Samat des Anges de la télé-réalité 12 a confié qu’elle s’est séparée pour de bons, de Jonathan Matijas, un footballeur qu’elle a rencontré lors du tournage de Moundir et les Apprentis aventuriers 4, en 2019.

De nouveau célibataire, elle se dit prête à retrouver l’amour. Cette ancienne hôtesse d’un centre de bronzage est aussi séductrice qu’elle n’est franche. Découverte dans la 10ème saison de Secret Story, elle a su jouer de sa stratégie sans faille en se faisant passer pour une très mauvaise maquilleuse auprès d’Emilie Nefnaf dans le Before de MyTF1. Elle a été désignée avec Jaja, un autre candidat pour intégrer la Maison des Secrets sur NT1.

C’est dans le programme qu’elle commence son histoire avec Vincent Queijo. Après une longue histoire d’amour, ils ont décidé de se séparer et ne sont plus du tout ensemble. Ce dernier va même bientôt devenir papa !

Séductrice mais aussi ambitieuse, Sarah Lopez a été choisie par les téléspectateurs pour être à la tête de l’émission le Madmag, mais début janvier 2017, elle s’est envolé pour Les Anges de la Télé-réalité 9 car elle compte bien réaliser son rêve : celui de devenir mannequin.

En 2018, elle participe à une émission d’influenceuses pilotée par Luffy, très connue dans ce domaine.

Interrogée par Fabrice Sopoglian qui anime VDBUZZ, une chaîne Youtube dédiée à la télé-réalité, qui lui demandait de donner son avis sur plusieurs candidats, Sarah Lopez reste mystérieuse, mais sa réponse en dit long sur ce qu’elle pense de Benjamin Samat.

Devant la photo du candidat, elle déclare : « Il est beau gosse, mais trop petit » donc Next pour moi ! On peut donc croire que le jeune homme n’est pas du tout l’idéal masculin de Sarah Lopez.

Si, de son côté Benjamin Samat, n’est pas insensible au charme de Sarah Lopez, c’est bien dommage pour lui. Après avoir flirté avec Océane dans les Marseillais aux Caraïbes, Il est, à l’heure actuelle, toujours célibataire.

Une révélation d’Alix, une autre candidate, et ex de Benjamin Samat, aurait cloturé le débat. Sarah, ne perd rien. Il se murmure que Benjamin Samat ne serait pas très fidèle selon les déclarations de l’ex petite amie de celui-ci. Alix qui conclue, qu’elle aurait adopté un animal de compagnie. Elle dit que cet animal allait être très fidèle, ce qui serait une chose dont elle aurait cruellement besoin dans sa vie ! Voilà qui est dit !

Aucune importance ! La belle des Anges aurait une autre personne en tête. En effet, elle s’est beaucoup rapprochée ces derniers temps de Cedric Doumbé, un des candidats du jeu The Circle, diffusé sur la plateforme Netflix France. Cédric est d’origine franco-camerounaise et pratique le Kickboxing.

La brune qui n’a pas froid aux yeux semble avoir un faible pour les sportifs. En tout cas, si les deux candidats entament une relation ensemble, Jonathan aura tout intérêt à se faire tout petit au risque de se voir sermonner par Sarah Lopez !

Prête à tout pour retrouver l’amour, c’est sur son compte Instagram qu’elle lance une sorte de speed-dating et en live pour trouver chaussure à son pied. Et le moins que l’on puisse penser, c’est qu’elle est déterminée. Est-ce une manière à elle de tourner la page de son idylle avec Jonathan Matijas ? Il faut dire que les clashs avec d’autres stars de la télé-réalité et une éventuelle trom perie de Jonathan, elle en a gros sur le cœur, ce qui peut la motiver pour la recherche de l’âme sœur avec qui elle souhaite avoir une relation saine.

Sa mélancolie et sa solitude elle le ressent davantage depuis qu’elle est confinée seule. Elle décide de se reprendre en main et ce casting amoureux qu’elle organise sur Instagram n’est pas de trop pour les fans de Sarah Lopez qui sont plus de 1 million 600 mille à la suivre sur le réseau.

Mais si elle est très suivie et qu’elle est très active sur les réseaux, elle a aussi beaucoup à faire avec ses haters qui n’hésitent pas à commenter sur sa vie privée dont ils croient tout connaître :

« Besoin de personne, tu vis encore chez ta maman et tu vis grâce à tes abonnés, arrête avec tes discours sans queue ni tête ! »

Sur ce à quoi Sarah Lopez a répondu:

«J’ai mon appartement et je viens d’acheter une maison à ma mère. Je vous souhaite de tout cœur qu’un jour vous aurez des enfants qui vous feront ce type de cadeau» et elle ajoute : «Donc, encore une qui ne connaît rien à ma vie et qui l’ouvre !».

Suite à ce clash par réseau interposé, Sarah Lopez a ensuite publié une déclaration beaucoup plus zen :

«Avant de porter un jugement sur ma vie, portes mes chaussures, escalade mes montagnes, vis mon chagrin si profond. Parcours aussi les années de galères, là où j’ai trébuché, mais je me suis toujours relevée. Mais si tu te relèves tout comme moi, là, tu auras le droit de me juger».

Mais Sarah le sait sans doute. C’est le revers de la médaille. Il y aura toujours les gens qui vous admire, pour qui vous êtes un exemple et qui vous suivront et ce que l’on appelle les «haters», cette catégorie qui vous déteste sans raison particulière si ce n’est que vous êtes célèbre, mais qui, bizarrement, connaissent tout de vous… En attendant, Sarah poursuit son chemin de star de télé-réalité et enchaîne les partenariats grâce aux réseaux sociaux.