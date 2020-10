Sarah Lopez très amoureuse: son coup de foudre pour un beau champion du monde

La star de télé-réalité a accumulé plusieurs déboires amoureux. Mais la roue tourne aujourd’hui pour la jeune femme. Elle se dit plus qu’amoureuse d’un homme de talent ! L’heureux élu de son cœur se révèle à la fois très charmant mais aussi excellent chef cuisiné. Découvrez pour qui elle a craqué !

Découverte dans les Anges 12, elle enchaîne les échecs amoureux

Sarah Lopez se lamentait de ses échecs amoureux. La starlette a en effet eu une aventure avec Vincent Queijo puis Jordan puis Jonathan Matijas. Hélas, ce ne fut que des histoires sans lendemain. Aujourd’hui, Sarah Lopez a envie de croire en l’amour avec un grand A. Elle a jeté son dévolu sur un très bel homme.

Les téléspectateurs l’ont découverte dans les Anges 12 sur NRJ 12. Depuis, ses admirateurs ne loupent pas une miette de sa vie privée. Sur son compte Instagram, Sarah Lopez n’a de cesse de partager des moments intimes. Et récemment, elle a dévoilé dans une story un jeune homme pour la première fois.

Sarah Lopez confirme enfin à ses followers être en couple !

Aussitôt, ses followers ont pensé à une nouvelle histoire d’amour. Ils n’ont pas attendu longtemps pour lui poser des questions. Et ce mercredi 14 octobre, Sarah Lopez leur a répondu. Elle a ainsi confirmé qu’elle était en couple avec ce jeune homme.

Ses abonnés en savent désormais un peu plus sur l’élu de son cœur. Il s’appelle Yazid Ichemrahen. Ce jeune homme a 29 ans et exerce la profession de chef pâtissier. Originaire de la ville d’Epernay, il a commencé tout petit. Il a en effet développé sa passion pour la pâtisserie grâce à sa famille d’accueil.

Sarah Lopez: Il se forme auprès de Philippe Conticine, Joël Robuchon et Thierry Max !

Il a ensuite réussi à se former auprès des plus grands. Il a notamment travaillé avec Philippe Conticine, Joël Robuchon et Thierry Max. Yazid Ichemrahen a fait sensation lorsqu’il a remporté en 2013 le championnat du monde de pâtisserie. Ce titre couronne ainsi son parcours admirable. Et en 2014, il fait une nouvelle fois preuve de ses talents. Yazid Ichemrahen décroche en effet le championnat du monde de pâtisserie et dessert glacé en 2014.

Yazid Ichemrahen gère aujourd’hui sa propre entreprise sous la marque YI Gestion, une société de conseil en management. Il a également créé la marque de luxe Ycone, « lieu exceptionnel où la pâtisserie rencontre l’art sous toutes ses formes pour créer une expérience unique. » Cette marque s’est installée à Paris mais aussi au Qatar, à Mykonos, à Gstaad et à Genève.

Et devinez où Sarah Lopez l’a rencontré ? Dans un restaurant bien sûr ! Plus précisément au restaurant Nespo. “Le coup de foudre est venu là“, a-t-elle écrit sur son compte Instagram.

Alix Brun