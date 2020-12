«Scandale et honte», «Promotion canapé», «Malaisant», Muriel Robin torpillée sur la toile comme jamais!

Ce lundi 21 décembre, Muriel Robin était de retour à la télévision avec sa fiction “I Love You Coiffure”. Diffusé sur TF1, le téléfilm n’a pas semblé vraiment plaire aux téléspectateurs et malgré une audience très correcte. LD people vous explique tout.

Les internautes dézinguent le fiction de Muriel Robin

Malgré la présence de nombreuses personnalités comme : Michèle Bernier, Elie Semoun, Vanessa Paradis, Christophe Willem, Mimie Mathy, Thierry Ardisson, Nikos Aliagas ou encore Roselyne Bachelot, la fiction de Muriel Robin n’a pas du tout plu aux téléspectateurs. En effet, ces derniers ont pris le temps de réagir pendant la diffusion et pour le moins qu’on puisse dire, c’est qu’ils y vont fort : “Comment une chaîne comme TF1 a-t-elle pu financer une bouse comme I Love You Coiffure ?“, “Dites vous que j’ai tenu 30 minutes devant “I Love You Coiffure”. Je pense que la médaille du mérite me revient” pouvait-on notamment lire.

Le téléfilm de Muriel Robin « I Love You Coiffure » consterne les internauteshttps://t.co/4YxDymBpjF — Vanity Fair France (@VanityFairFR) December 22, 2020

Mais ce n’est pas tout, on pouvait aussi lire : “Gênant et gêné, c’est malaisant” ou encore “Mais c’est quoi ce navet ! Les “blagues” sont trop longues et pas drôles !“. Jean-Marie Bigard a également pris le temps de laisser un petit message pour nous expliquer pourquoi il n’était pas présent : “C’est gentil d’espérer me voir dans la fiction de TF1, mais la dernière fois que j’ai fait une blague vulgaire, mon amie Muriel Robin m’a foutu le CSA au cul. Donc autant te dire que je faisais pas partie des guest stars prioritaires“.

Satisfaite de l’audience de son téléfilm

Malgré les nombreuses critiques, Muriel Robin est plutôt satisfaite de l’audience de son téléfilm qui est arrivé en tête des chaîne avec près de 8 millions. D’ailleurs l’humoriste a pris le temps de remercier ses fans : “Merci, merci, merci. Je suis bouleversée. On m’a appelée ce matin… Les chiffes, 7, 8 millions… avec un pic à 9,1 millions… C’est énorme” commence-t-elle par dire. Elle poursuit son propos ensuite et déclare : “Vous savez dans notre métier (…) si le public n’adhère pas à ce qu’on fait ça nous touche directement nous mais s’il adhère comme là ça a été le cas on le prend pour nous aussi. Vous imaginez la somme d’émotion que je peux ressentir“.

Muriel Robin bouleversée, son touchant message à ses fanshttps://t.co/4YDZmzQ69w pic.twitter.com/UsvlpTY3xS — Non Stop People (@NonStopPeople) December 23, 2020

Muriel Robin explique ensuite qu’elle avait peur de présenter le téléfilm et qu’elle ne savait pas si ça allait plaire aux gens : “J’avais très peur. Notre histoire s’est renforcée depuis hier. Je ne vous en remercierai jamais assez. Sachez vraiment qu’il y aura toujours de vous au fond de moi. Je vis avec ça, avec vous. On est ensemble maintenant et j’espère pour toujours“. Une chose est certaine, la rédaction de LD People trouve que l’actrice est très touchante.