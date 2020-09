Scandale sur le plateau TPMP : l’ex-compagnon de Loana, Fred Cauvin, avoue l’avoir frappé

Ce mardi 22 septembre, les téléspectateurs qui regardaient TPMP ont été choqués des aveux de Fred Cauvin. Ancien petit ami de la starlette Loana, l’homme a reconnu lui avoir porté la main au visage. Les internautes se sont aussitôt ligués contre lui.

TPMP: Loana vient de souffler ses 43 ans bougies, seule avec son chien. Elle a récemment partagé l’événement sur son compte Instagram. On peut ressentir un certain malaise chez l’ancienne gagnante du Loft. Et jeudi 17 septembre, elle a carrément écrit un long texte dans lequel elle émet des accusations à l’égard de Fred Cauvin.

Un corps plein de bleus, de la tête aux pieds

D’après la jeune femme, ce dernier l’aurait battue. Loana a publié des photos pour convaincre ses fans. Sur les clichés, on peut découvrir un corps plein de bleus, de la tête aux pieds. Les chroniqueurs de TPMP ont ainsi abordé le sujet ce mardi soir, le 22 septembre 2020. Pour l’occasion, Cyril Hanouna a convié le principal intéressé, Fred Cauvin, sur son plateau.

Fred Cauvin ne nie pas sa violence physique

Fred Cauvin a tout d’abord voulu minimiser la situation. Il a décrit les agissements de son ex-compagne comme fallcieux. Cependant, il a déclaré devant le public avoir donné une giffle à Loana. Les faits se seraient déroulés quelques mois plus tôt : “Il y a eu beaucoup de violences verbales, mais physique non. Cela n’a jamais été approuvé et je ne suis pas quelqu’un de violent envers une femme. Les accusations qu’elle me porte sont extrêmement graves ”a-t-il déclaré pour sa défense. Il a ensuite tenu à préciser : “Elle dit clairement que je l’ai tabassée pendant quatre heures. Honnêtement, je suis un ancien sportif, si réellement je l’avais tabassée pendant quatre heures ce ne sont pas des bleus qu’elle aurait eus”.

Cherchant à minimiser sa responsabilité, il a tenté de s’attribuer des circonstances atténuantes.

Ainsi, sa « petite gifle » aurait découlé d’« une accumulation de fatigue. Elle prenait énormément de produits. Je m’en veux énormément beaucoup. Le problème, c’est que quand vous avez une femme agitée… J’ai très mal réagi avec la fatigue et je le reconnais. Je n’aurais pas dû”. La justice a ensuite condamné Fred Cauvin à plusieurs mois de sursis. Il fait également l’objet d’une mesure d’éloignement qui durera jusqu’au mois de juin 2021. Et le fait le plus étonnant dans tout ça, c’est que Fred Cauvin et Loana n’auraient aucune rancune l’un envers l’autre. Ils auraient même conservé des liens amicaux !

TPMP: « Un pervers narcissique » d’après les itnernautes

Fred Cauvin a joué à l’ex-compagnon plein d’attention : “j’ai proposé de lui payer quelques jours de vacances à Deauville pour qu’elle aille se reposer (…). Il y a encore quelques jours, on m’a appelé et on m’a dit : ‘Elle n’a plus rien dans son frigo’. J’ai envoyé un ami (…) lui apporter des sous. Je ne peux pas la laisser sans argent”. Mais cela n’a pas convaincu les internautes. Les twittos l’ont attaqué avec force, l’accusant de mentir et le traitant de « pervers narcissique ».