Scènes de ménages: Camille dévoile d’énormes problèmes de Philippe, ils ne s’entendent pas de la même manière devant et hors des caméras

Scènes de ménages est une mini série culte sur M6. Depuis près de 11 ans, le public se délecte des frasques des couples mythiques à l’écran. En effet, le principe est de diffuser des séries de sketchs courts dans lesquels les relations de couple sont à l’honneur. Et ce sont cinq couples différents, de tous âges, qui nous délectent de blagues en tout genre. Pour Camille et Philippe, ce sont les comédiens Amélie Etasse et Grégoire Bonnet qui en sont les interprètes. Mais s’entendent-ils aussi bien dans la vie que derrière la caméra ? Une question que les fans de Scènes de ménages sont en droit de se poser. Découvrez donc la réponse dans la suite de cet article.

Scènes de ménages revient enfin sur les écrans de télévision

Scènes de ménages fait sont grand retour pour une nouvelle saison inédite. M6 est fier de pouvoir annoncer que ma mini-série phénomène revient en pleine forme pour le rentrée. Cependant, cela signifie également qu’elle va remplacer En famille, une autre mini-série très suivie par les fans. En effet, Scènes de ménages et En famille se partagent la vedette.

Dès lundi 24 août, les couples sont fidèles au poste. Et les fans également ! Car les drôleries de Scènes de ménages sont tout simplement addictives. Tous les soirs, ce sont des millions de téléspectateurs qui observent, le sourire aux lèvres, la grande famille de Scènes de ménages.

C’est en tout cas le sentiment que nous donne les acteurs que d’être une grande famille soudée, au centre de celle plus grande que forme M6. Mais les comédiens sont-ils aussi complices dans la vie qu’à l’écran ? Derrière la caméra, le professionnalisme des acteurs prend forcément le dessus. Mais qu’en est-il alors de leur entente dans la vraie vie ? Nous allons nous intéresser à cette question par rapport à Camille et Philippe. Car ils forment un couple atypique et les comédiens ne le sont pas moins.

En couple à l’écran et amis dans la vie ?

Camille est interprétée par Amélie Etasse et son compagnon, Philippe, est interprété par Grégoire Bonnet. Amélie joue une professer de yoga, concernée par la cause animale et très zen bien que parfois loufoque. Grégoire joue quant à lui, le compagnon de Camille, un pharmacien très porté sur la bonne chaire et quelque peu susceptible. Tous les deux se disputent alors souvent autour des questions politiques, sociales ou plus légèrement sur la nourriture et les principes de vie. Car l’une pense que le bonheur se trouve dans les choses simples et l’autre dans le fait de bien gagner sa vie.

Amélie et Grégoire auraient donc certainement davantage de points communs dans la vraie vie. En effet, tous les deux comédiens, ils sont passionnés par cet art au point de vouloir en vivre. Et c’est déjà suffisant pour leur permettre de développer des atomes crochus. Se pourrait-il alors que les comédiens de Scènes de ménages soient finalement davantage complices hors caméra ? Que se passe-t-il entre eux lorsque le metteur en scène coupe la séquence ?

Scènes de ménages fait sa promo et les comédiens répondent à toutes les questions que les fans se posent

C’est le magazine Télé-Loisirs qui mène son enquête pour répondre à ces questions. Et pour se faire, ils profitent d’une conférence de presse promotionnelle organisée par Scènes de ménage pour poser des questions aux couples. Le magazine organise alors un jeu dans lequel les partenaires de jeu sont amenés à se comparer l’un à l’autre. L’interview d’Amélie Etasse et de Grégoire Bonnet est tout simplement mythique.

Voir cette publication sur Instagram Grosse marrade en promo 😂#confdepresse #10ans #sdm #citéducinéma #m6 Une publication partagée par Amelie Etasse (@amelieetasse) le 2 Oct. 2019 à 10 :08 PDT

Les comédiens de Scènes de ménages se sont bien amusés à se prêter au jeu des questions de Télé-Loisirs. Nous avons alors le plaisir de constater que les caractères des personnages sont bien éloignés de ceux des comédiens. Pour Amélie et Grégoire, il est clair qu’ils ne sont pas du tout comme ils sont devant la caméra. Mais une certaine complicité est indéniable. Après 5 ans de travail côte à côte, il est rare qu’il en soit autrement. Cependant, Grégoire explique qu’il font attention à ne pas tout mélanger. Ainsi, même si ils peuvent se considérer comme des amis, ils refusent de devenir trop proche pour protéger leur entente professionnelle. Un choix judicieux et effectivement important pour la suite de leurs aventures dans Scènes de ménages.

Des comédiens attachants, bien au-delà de leurs personnages

Les fans apprennent également que Grégoire Bonnet est un personnage en tant que tel. Il a tendance, d’après Amélie Etasse, à ne pas finir ses phrases lorsqu’il se lance dans une discussion. parfois aussi, il ne comprend pas un texte qui paraît simple aux autres. Mais tout cela, la comédienne de Scènes de ménages le partage avec amitié. En effet, elle va détailler cette attitude pour lui faire un très beau compliment, lui dire qu’il frôle le génie.

Nous avons donc notre réponse, Grégoire Bonnet (Philippe) et Amélie Etasse (Camille) s’entendent à merveille hors des caméras. Hormis quelques petits cafouillages, ils sont amis mais préfèrent voir leur relation sous un angle davantage professionnelle que privé.