Scènes de ménages: Cette imperfection de Marion Game a qui ravit Gérard Hernandez

Dans le programme court Scènes de ménages, diffusé sur M6, Huguette est l’experte du tricot mais également la reine des fourneaux. L’actrice Marion Game manie-t-elle vraiment bien les aiguilles et les casseroles ?

Raymond et Huguette sont devenus des personnages iconiques du petit écran. Les fameux retraités de l’émission Scènes de ménages sont joués par les Gérard Hernandez et Marion Game. Tous les soirs depuis plus de dix ans, ils régalent les téléspectateurs sur M6. Deux personnages qui éprouvent un immense amour l’un pour l’autre mais qui aiment aussi se taquiner. On connaît bien la vie des personnages au fil du temps.

Scènes de ménages : Les points communs entre Huguette et Marion Game

Alors la question que beaucoup de fans se posent c’est de savoir s’il existe des points communs entre les personnages de la série et la vie réelle des acteurs et actrices. Alors, Marion Game aime-t-elle aussi faire du tricot ? Quelles sont les défauts d’Huguette ? Quelles sont les caractères des comédiens ?

Alors, dans cette série, on voit régulièrement Marion Game avec des pelotes de laine en train de tricoter, avec son mari à ses côtés. Mais ce n’est vraiment pas simple pour l’actrice car elle déteste ça ! « Avec les années, Marion Game s’est beaucoup améliorée, explique Mathieu Laurentin, le producteur du programme court diffusé sur M6, mais le tricot ce n’est toujours pas sa tasse de thé. Elle n’aime vraiment pas ça. ». Alors, il y a vraiment très peu de chance que l’actrice Marion Game donne un jour un pull tricoté elle-même à quelqu’un. Si c’était le cas il aurait assurément « des trous plus grands pour les bras », tel le gilet que Thérèse donne à Pierre dans le film culte des Bronzés, « Le père Noël est une ordure ».

Le défaut de Marion Game qui ravit Gérard Hernandez dans la série

Huguette tricote, elle fait le ménage avec un plumeau à la main, elle fait les courses avec des sacs remplis de nourriture. En général, dès qu’elle va éplucher quelques légumes ou effectuer des tâches précises durant une séquence, Marion Game indique vraiment être maladroite et « avoir deux bras gauches ». Et Gérard Hernandez, précise avec humour : « On devrait faire appel à une cascadeuse dès que Marion ouvre une porte ou sert un verre d’eau ! ». Le couple plus vaillant que jamais est encore à l’affiche de cette saison.

Au fil des années, les audiences sont toujours aussi satisfaisantes. Il faut dire que les scénaristes et les producteurs de cette série ont vraiment trouvé la recette gagnante. Le but est de montrer la vie quotidienne de différents couples qui ont leurs qualités et leurs défauts. La grande force de la série est de permettre à de nombreuses personnes de pouvoir s’identifier aux multiples protagonistes de ce programme court qui compte de nombreux fans. C’est souvent très drôle mais aussi émouvant. Toute la palette des émotions est convoquée.