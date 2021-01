Scènes de ménages : David Mora (Fabien) évoque sa nouvelle vie de papa

Désormais, David Mora est père d’une petite fille. L’un des protagonistes de Scènes de ménages, a évoqué son bonheur lié à se nouvelle paternité. LdPeople vous dévoile tout !

Depuis maintenant dix ans, David Mora est un personnage incontournable du programme court Scènes de ménages, diffusé sur M6. L’homme en couple depuis de nombreuses années est maintenant père d’une petite fille prénommée Chloé et il est totalement emballé par cette nouvelle vie. D’ailleurs, dans la fiction, il a déjà endossé ce rôle dans la série de M6. Depuis ce mois-ci, sa chérie, l’actrice Davina Vigné a donné naissance à une petite fille.

Un bouleversement pour David Mora

« Cette naissance changera évidemment des choses en moi ! », précise David Mora, le comédien de Scènes de ménages. L’acteur a une actualité forte en ce moment car il figure au casting d’Escape, un téléfilm, en deux opus, diffusé sur la chaîne W9, le 9 février prochain. La venue de sa fille est trop récente pour qu’il prenne vraiment conscience du bouleversement que cela va entraîner sur sa vie et son tempérament. « C’est trop récent, précise-t-il. Cela modifiera évidement des choses en moi ! Est-ce que cela nourrira mon jeu d’acteur ou pas, je ne sais pas ».

Des nuits chamboulées pour David Mora et sa femme

Pour l’instant, il reconnaît facilement que c’est sa femme qui est à pied d’œuvre pour leur fille. « On sait qu’un bébé, plus encore un nourrisson est évidemment plus attaché à sa mère qui est à ce moment de leur vie, plus important que le papa », indique David Mora. Côté professionnel, le comédien poursuit les tournages dont ceux de la série Scènes de ménages, qui lui a assuré une belle notoriété. « Je continue tout comme avant, détaille-t-il. C’est peut-être juste un peu plus délicat au niveau du sommeil mais on va s’habituer. Mon personnage dans Scènes de ménages connaît plus de choses sur la paternité. Moi, j’ai tout à apprendre ». Désormais David Mora va devoir se mettre aux biberons et changer les couches.

Scènes de ménages : Une belle complicité avec Amélie Etasse

Même s’il ne joue aucune scène avec la comédienne Amélie Etasse, l’une des actrices de la série Scènes de ménages, ils peuvent de temps en temps se voir et échanger. Ils tournent avec des décors qui sont très proches les uns des autres. L’actrice est mère d’un enfant qui s’appelle Vasco. Maintenant, ils vont pouvoir avoir un sujet de conversation intéressant sur le sujet : « On n’en a pas encore parlé, convient-il. Mais forcément, dès que l’on se croisera, cela devrait être le cas. ». Quoiqu’il en soit, la série de M6 est un vrai carton. Depuis, plus de dix ans, le programme court avec sa galerie de personnages étonnants séduit les téléspectateurs. Les audiences sont toujours aussi bonnes. Il faut dire que le public peut s’identifier très rapidement et facilement aux différents personnages de cette série familiale.