Scènes de ménages: David Mora (Fabien) est enfin officiellement papa! Les photos sont sublimes!

Scènes de ménages avait déjà fait de Fabien et de Emma les parents de la petite Chloé. Mais dans la vraie vie, David Mora, l’interprète de Fabien, n’avait pas encore cette chance. Avec sa compagne, Davina Vigné, les “dadas” sont devenus les parents d’une petite fille. Davina a déjà un fils mais c’est bien son premier enfant avec l’acteur de Scènes de ménages. Les amoureux n’ont pas encore officialisé la nouvelle de la naissance de leur fille sur les réseaux sociaux. Mais LDPeople a parcouru la presse pour tout vous raconter.

Fabien de Scènes de ménages est devenu papa

Scènes de ménages est un rôle fixe et important dans la vie des comédiens qui en font partie. Mais David Mora a d’autres projets en parallèle. L’un d’eux étant un rôle dans la série Escape qui serait prochainement voir le jour sur W9. D’après nos confrères du magazine Télé-Loisirs, c’est lors d’une conférence de presse autour de cette série que David Mora annonçait la grande nouvelle. En effet, il était heureux de dire à l’assemblée qu’il était enfin devenu un véritable papa. Il est fier d’avouer qu’il découvre comme tous les nouveaux papas et apprend sur le tas. Pour faire rire son audience, il aurait même assuré qu’il allait se mettre à regarder des tutos.

Mais blague à part, il est légitime de ressentir des émotions mélangées lors de l’arrivée d’un enfant. Fierté, anxiété, stress et bonheur intense, autant d’émotions qui vont s’adoucir dans le temps pour ne laisser que l’amour s’épanouir. Et pas de doutes, lorsque les jeunes parents seront prêts, ils partageront quelques images de leur petite fille. Peut-être pas forcément pour dévoiler son visage sur les réseaux sociaux. Mais certainement au moins pour montrer leurs visages transis pendant qu’ils la tiennent dans leurs bras. En attendant, ce sont des images en noir et blanc de la chambre de leur fille que David Mora et Davina Vigné partagent sur Instagram.

“Le baby des dadas”est une petite fille

Ces images, ce sont des souvenirs qu’ils pourront garder pout toujours et même montrer à leur fille. Pour qu’elle voit qu’avant même son arrivée, ses parents étaient prêts et n’attendaient qu’elle. Les fans de Scènes de ménages,et de David Mora en général, sont conquis par ces clichés qui respirent tendresse et bienveillance. En effet, cela se voit sur leurs visages qu’ils vont donner toutes les attentions possibles à ce bébé qui va arriver dans leurs vies.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par David Mora (@david_mora_officiel)

À présent que leur petite fille est là, il faut espérer que tout se passe pour le mieux. Au début, elle ne fera pas ses nuits et le rythme des parents va devoir se caler sur celui du bébé qui ne va cesser de changer. La fatigue sera au rendez-vous mais la bonne fatigue, celle de s’être dépensé pour des choses importantes et gratifiantes. David Mora pourra toujours essayer de se souvenir comment il composait son rôle dans Scènes de ménages au moment de la naissance de Chloé. Peut-être cela lui permettra-t-il de prendre toutes ces émotions avec humour ?