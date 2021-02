Scènes de ménages : de grands changements à venir pour Raymond et Huguette, leur vie de couple totalement chamboulée

Pour cette nouvelle saison, Scènes de ménages va une fois de plus connaître quelques grands bouleversements. Ainsi, Marion Game et Gérard Hernandez vont voir leur quotidien totalement chamboulé. En effet, Huguette et Raymond sont sur le point d’accueillir un nouveau personnage dans leur quotidien. Après le départ de Laura, une autre jeune femme va désormais pimenter leur vie. Mais la célèbre série va également connaître un autre changement de taille. LD People vous explique tout.



Huguette et Raymond : Scènes de ménages continue d’innover



12 ans de succès



Déjà plus d’une décennie qu’Huguette et Raymond ravissent quotidiennement les téléspectateurs de M6 avec leur couple très attachant. Durant toutes ces années, les célèbres retraités ont déjà vécu de nombreuses aventures. Connus pour leurs deux tempéraments très forts, les octogénaires vont une fois de plus voir leur vie bouleversée. D’ailleurs, Gérard Hernandez n’hésitait pas à livrer quelques informations dans Télé Poche il y a quelques semaines. » D’abord, nous pleurons le départ de Laura, la précédente, partie rejoindre Jules au lieu de rester avec deux encombrants comme nous « .



Effectivement, Scènes de ménages va voir apparaître un nouveau personnage. Huguette et Raymond vont ainsi accueillir chez eux » une tornade méditerranéenne, prénommée Maeva « . D’ailleurs, selon les comédiens, cette arrivée » va donner une autre couleur « à leur couple. Mais la célèbre série de M6 va connaître d’autres changements radicaux en 2021. Car comme l’annonçait le producteur Alain Kappauf, un nouveau couple se prépare à faire son arrivée dans la série. LD People vous dévoile tout ! Une fois de plus, les téléspectateurs vont donc être très surpris !

Un public conquis

Les audiences de Scènes de ménages ne semblent pas se démentir au fil des années. Ainsi, près de 4 millions de téléspectateurs sont, chaque jour, fidèles devant leurs écrans. Au départ, seuls trois couples faisaient partie de l’idée originale. Mais peu à peu, les scénaristes ont intégré d’autres duos afin d’élargir tout ce petit monde. Aujourd’hui, toutes les générations sont représentées, tout comme différents pans de la société française. Invité sur Europe 1, le producteur justifie ce choix comme » une extension naturelle « du programme. En effet, il s’agit de coller au plus près d’une photographie instantanée de la réalité de l’époque. Dès lors, les personnages et les couples évoluent. Pour se faire, certains s’en vont, et d’autres arrivent.

Gérard Hernandez et Marion Game vont donc voir débouler dans leur existence une nouvelle jeune femme. Visiblement, » Elle va ouvrir un nouveau chemin à Huguette. Et de toutes nouvelles perspectives « expliquait Marion Game dans un entretien avec la presse. Mais l’autre grande surprise de cette nouvelle saison de Scènes de ménages se joue avec l’apparition de deux nouveaux comédiens. Après Leslie et Léo découverts dans la saison 10, un autre duo va faire son entrée fracassante dans l’une des séries les plus suivies de l’Hexagone. Néanmoins, aucune information n’a encore filtré sur le profil de ces nouveaux personnages. Dès lors, les fans de Scènes de ménages devront encore un peu patienter avant de faire leur connaissance. En tout cas, Marion Game et Gérard Hernandez (Huguette et Raymond) sont toujours eux bien présent, et ce, pour le plus grand bonheur des téléspectateurs, totalement fans des deux retraités un peu déjantés.