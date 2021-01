Scènes de ménages: Découvrez toutes les nouveautés de l’année 2021!

Les fans de Scènes de ménages ont hâte de découvrir les nouveautés dans la vie des couples de cette série très populaire qui est diffusée le soir sur M6. Cette année qui s’ouvre devrait être assez mouvementée pour les différents protagonistes de ce programme court. LdPeople vous dévoile toutes les nouveautés de 2021.

Les inconditionnels de la série Scènes de ménages adorent voir les différents démêlés des couples. On peut rassurer les fans, ce sera à nouveau le cas en 2021. Ils vont continuer à se chamailler régulièrement. Le destin des cinq couples de ce programme court passionne les téléspectateurs. Il y aura beaucoup de changement dans cette année qui s’ouvre.

Une nouvelle voisine pour Raymond et Huguette

Le couple de seniors très bavards et aux petits coups en douce, toujours très drôle vont avoir des difficultés à surmonter le départ de Laura. Cette étudiante en médecine a décidé de partir pour vivre avec son amoureux. Mais sa chambre ne va pas rester vide. Huguette et Raymond qui représentent deux figures très connues dans leur quartier, ont décidé de lui trouver une remplaçante. Un nouveau personnage va donc faire son apparition et les fans en sont ravis. Cette nouvelle colocataire s’appelle Maëva. Alors à quoi faut-il s’attendre ? Quel sera son tempérament ? C’est « une tornade méditerranéenne », explique Gérard Hernandez à aux journalistes du magazine Télé Poche.



Un invité inattendu chez José et Liliane

Maintenant à la tête d’un cercle de jeux clandestin, Liliane, dont le fils vient de rentrer à la maison avec sa compagne et son enfant. José de son côté à toujours son côté bourru. Le fils du couple a décidé de mettre son camping-car dans le jardin du couple. Il passe une grande partie de ses journées dans la piscine et a profité du barbecue. Un invité inattendu et bien encombrant. Les disputes devraient être régulières.

Emma et Fabien, un mystérieux drone

Ce n’est pas habituel mais Emma va être d’accord pour effectuer quelque chose sous la contrainte. Elle accepte de recruter Hervé, son frère pas très futé. Un recrutement qui va provoquer des situations assez délicates. Au niveau de leur vie intime, Fabien et Emma sont surveillés par un mystérieux drone qui vole au-dessus de leur maison très souvent. De quoi les inquiéter.

Camille et Philippe, un couple dans la tourmente

Le célèbre pharmacien et sa compagne sont toujours dans l’optique d’adopter un enfant. Mais Philippe va aussi devoir se dépêtrer du bourbier dans lequel il se trouve. Soupçonné de contrebande avec le frangin de Camille, il recrute un avocat pour le sortir de cette impasse. Il va le regretter.

Du côté de Leslie et Léo, lorsqu’un colocataire, c’est une petite révolution. La belle brune volcanique s’imagine déjà enflammer les réseaux sociaux. Concernant Léo, il commence un nouveau métier dans une entreprise de pompes funèbres. Cette nouvelle saison devrait une fois de plus enregistrer de belles audiences comme c’est le cas depuis le début.