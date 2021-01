Scènes de ménages: Gérard Hernandez et Marion Game interviewés, il révèlent les nouveautés 2021, et parlent d’amour

Vous êtes fan de Scènes de ménages ? Dès lors, les personnages d’Huguette et Raymond font sans doute partie de vos couples préférés. Les acteurs Marion Game et Gérard Hernandez sont en effet de véritables stars du programme quotidien de M6. Pour 2021, les deux célèbres retraités de la série à succès s’apprêtent donc à vivre de nouvelles aventures. Pour l’occasion, les deux comédiens se sont livrés au jeu des questions-réponses. LD People vous explique tout.

Scènes de ménages : Marion Game et Gérard Hernandez parlent d’amour

Leurs réactions face au succès

Selon plusieurs récentes enquêtes, Scènes de ménages fait partie des séries préférées du public français. Dès lors, les deux acteurs donnent leur sentiment par rapport à cette nouvelle. Pour Gérard Hernandez, la série est un véritable ” rayon de soleil dans cette atmosphère un peu glauque “. Il se réjouit d’ailleurs de ne pas être totalement inutile. Il ne se compare bien évidemment pas au personnel soignant, mais son rôle d’amuseur public a également une fonction importante. Pour Marion Game, ” c’est un grand bonheur et un cadeau que nous font les gens. Je ne peux que les remercier “.

Concernant les audiences de Scènes de ménages, les deux comédiens ont une approche très différente. Gérard Hernandez avoue suivre les chiffres quotidiennement. Alors que pour Marion Game, c’est loin d’être important : ” Je ne m’accroche pas à ça, car je suis de nature pessimiste et je crains toujours le mauvais résultat “. Mais les deux stars de Scènes de ménages n’ont visiblement rien à craindre. Car chaque année, leur duo continue de véritablement enchanter leur public. 2021 devrait donc connaître la même tendance.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝓢𝓬𝓮̀𝓷𝓮𝓼 𝓭𝓮 𝓶𝓮́𝓷𝓪𝓰𝓮𝓼 //🥴 (@scenes_de_menages_)

Des nouveautés pour cette prochaine saison

En 2020, LD People avait déjà consacré de nombreux articles au couple le plus célèbre de M6. Pour cette année, Huguette et Raymond préparent d’ailleurs encore de belles surprises aux téléspectateurs. Ainsi, les retraités voient le départ de Laura, celle qui était hébergée chez eux. Gérard Hernandez précise que les scénaristes ont décidé de lui faire rejoindre son copain loin des octogénaires. Mais un nouveau personnage va faire son apparition dans Scènes de ménages. En effet, Maeva va emménager chez Huguette et Raymond. Marion Game précise que son rôle va se révéler très important. ” Elle va m’ouvrir un nouveau chemin, de nouvelles perspectives “. Face aux journalistes, Gérard Hernandez et Marion Game comparent aussi leur couple virtuel à la vie réelle. Et pour eux, dans la fiction ou dans la vie, il existe quelques règles pour durer.

Surtout, il ne faut pas s’ennuyer en amour. Chaque jour est un éternel recommencement. D’ailleurs, Gérard Hernandez sait parfaitement de quoi il parle. Puisque cela fait près de 60 ans qu’il partage son existence avec la même femme. L’important pour lui est surtout ” qu’on ne s’emmerde pas “. Car si l’ennui arrive, ” il n’y a pas de passion qui puisse tenir, il faut vite ouvrir la porte et sortir “. Avec Huguette, c’est la même chose : ” rire, s’engueuler, s’amuser ensemble. Tout sauf l’ennui “. Marion Game semble d’ailleurs lui donner raison. ” Je pense qu’il faut une complicité de vie “. Que ce soit dans Scènes de ménages ou dans leur existence quotidienne, les deux acteurs ont donc pleine conscience de ce qui fait la réussite d’un couple. Dès lors, les deux comédiens pourraient encore réserver de belles surprises pour cette nouvelle saison qui s’annonce.