Scènes de ménages: Gérard Hernandez vit sous une fausse identité, On vous donne les raisons!

Le vendredi 11 décembre dernier, Faustine Bollaert recevait de nombreuses personnalités dont Gérard Hernandez dans son émission “Ça commence aujourd’hui“, sur France 2. Et parmi elles, un certain Gérard Hernandez qui a fait une déclaration pour le moins surprenante concernant son identité. La rédaction de LD People va vous expliquer ce qu’il a notamment dévoilé.

Gérard Hernandez utilise un pseudonyme

Depuis douze ans maintenant, Gérard Hernandez incarne l’acariâtre Raymond, l’époux d’Huguette dans “Scènes de ménages”. Un rôle que l’acteur a failli refuser parce qu’il trouvait que les personnages de la version originale étaient “trop vulgaires”. Finalement, il a accepté de filmer le pilote et après avoir tourné un sketch avec Marion Game, Gérard Hernandez se dit que c’était plus drôle que ce qu’il imaginait. On peut le dire, c’est sa rencontre avec l’interprète d’Huguette qui a convaincu l’acteur de 87 ans d’accepter ce rôle.

“Je n’en veux pas !” : Gérard Hernandez (Scènes de Ménages) explique pourquoi il a changé de nom ! https://t.co/FPKXMlskUm pic.twitter.com/zP9maK1I4v — Télé 7 Jours (@Tele7) December 13, 2020

Alors que tout le monde pense tout savoir sur Gérard Hernandez, alias Raymond dans “Scènes de ménages”, il fait savoir tout de même, qu’il cache un petit secret. En effet, il utilise, depuis des années, un pseudonyme, c’est en tout cas ce qu’il a expliqué sur le plateau de l’émission Ça commence aujourd’hui, sur France 2 : “Les gens qui ne me connaissent pas m’appellent Raymond, explique-t-il. Ceux qui me connaissent depuis un peu plus longtemps Gérard. Et ceux qui me connaissent intimement m’appellent Julio. Parce que c’est mon prénom“.

Il a repris ce petit truc de Raymond

Face à l’étonnement de Faustine Bollaert, Gérard Hernandez a finalement expliqué pourquoi il avait décidé de changer de nom ! “Voilà pourquoi je n’en veux pas. Parce que ce n’est pas Julio, c’est Rrrroulio. C’est pour ça Gérard. Mon vrai prénom c’est Julio Gerardo. Jules Gérard, ça faisait prétentieux…“. En tout cas, prétentieux, il ne l’est pas et ne veut surtout pas l’être : J’habite là où j’habite depuis très longtemps. Les gens me connaissent”.

Gérard Hernandez 🔥 l’acteur vit sous une fausse identité.https://t.co/2oT7Sux574 — Actu France (@FrancePetition) December 13, 2020

A force d’interpréter un petit grincheux à la télévision, Gérard Hernandez a finalement repris ce petit truc de Raymond : “Dans la vie, en général, j’étais plutôt poli, élevé d’une façon stricte. Et depuis que je suis Raymond, je dis des gros mots, c’est extraordinaire ! Pourquoi j’en ai pas profité avant ?“. D’ailleurs, son histoire avec sa femme ressemble aussi beaucoup avec l’histoire du personnage : “Le secret ? Je ne sais pas. Ce n’est pas de l’amour, c’est de la passion. Un amour de 68 ans ça ne tient pas. C’est à dire que je la hais, je l’adore, je l’aime, elle me fait chier, je l’emmerde”.