Scènes de ménages: Grand chamboulement totalement inattendu pour Huguette et Raymond

Scènes de ménages poursuit son bonhomme de chemin et est toujours très puissant. Durant le dernier épisode, nous avons pu assister à un bouleversement inattendu pour Huguette et Raymond sur M6. La rédaction de LD People va tout vous dire.

Ce petit défaut de Marion Game qui amuse Gérard Hernandez

Depuis le début de Scènes de ménages, Marion Game et Gérard Hernandez incarnent Huguette et Raymond. Plus besoin de présenter les personnages, qui enchaînent les scènes de disputes, les coups bas et les rigolades. Mais ce que l’on sait moins, c’est si comme son personnage, Marion Game enchaîne les crochets (tricot) aussi vite qu’Huguette. Et bien la réponse est non : Avec les années, Marion Game s’est beaucoup améliorée, mais le tricot ce n’est toujours pas sa tasse de thé. Elle n’aime vraiment pas ça » a notamment déclaré le producteur de la série.

Scènes de ménages : ce petit défaut de Marion Game qui amuse Gérard Hernandez https://t.co/rnKOzjzXsO pic.twitter.com/3p0kvnzBFi — Tele-Loisirs.fr (@TeleLoisirs) February 1, 2021

Marion Game a également un autre petit défaut, celui d’avoir des bras gauches. Et ce ‘n’est sûrement pas Gérard Hernandez qui dira le contraire. Comme il peut le faire avec son personnage de Raymond, il n’hésite pas à en rajouter une couche : »On devrait faire appel à une cascadeuse dès que Marion ouvre une porte ou sert un verre d’eau ! » a-t-il notamment déclaré. On peut le dire, à la vie comme dans la série, les deux s’aiment comme ils se chamaillent. Et ça fait le bonheur des internautes et des téléspectateurs.

David Mora et sa compagne présentent leur fille

Le 16 janvier dernier, David Mora, connu pour son rôle de Fabien dans Scènes de ménages, et sa compagne Davina Vigné, sont devenus parents d’une petite fille. Il y a quelques jours, ils ont partagé une première photo pour la présenter : »Le baby des dadas, notre petit koala est né il y a un mois… et devinez quoi ? C’est la plus jolie des merveilles et elle ressemble comme deux gouttes d’eau à son papa. C’est bien la peine de l’avoir portée pendant 9 mois j’ai le plaisir de vous informer que le magazine du ventre plat reprend du service ! Le grand frère est fier, le papa est gaga, la maman ébahie et tout ce petit monde est cerné » a-t-elle notamment expliqué.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Davina Vigné (@davina_vigne_)

Mais pour l’instant, pas question de montrer le visage de la petite. David Mora a notamment expliqué en rigolant, qu’il avait demandé l’avis à sa fille, et qu’elle souhaitait garder l’anonymat encore un peu : « On a demandé à notre fille son avis, elle préfère garder l’anonymat et puis elle refuse de voir son jolis minois grimé par un smiley. C’est trop « 2020 » apparemment enfin bref cette petite a du caractère et de l’avenir ! ». Quand on sait que certains bébés sont pris à partie par des personnes malveillants, la rédaction de LD People pense qu’ils font bien.

Scènes de ménages toujours très puissant

Lors de la dernière diffusion de Scènes de ménages, Raymond a annoncé une bonne nouvelle à Huguette avant d’aller se coucher : « Huguette, j’ai retrouvé tes clés ! Elles étaient sous mes fesses » a-t-il notamment déclaré en voyant que celle-ci avait fait une forte empreinte sur sa peau. Malheureusement, s’il s’est assis dessus, il ne se souvient plus où c’était : « Maintenant, il me reste à savoir où étais-je assis ? Sur le canapé ? Dans ma voiture ? Sur une chaise… ». Le mystère est resté total jusqu’au bout de la scène.

« Scènes de Ménages » en grande forme hier sur M6 : 4,98 millions de téléspectateurs (19,5% de PDA) à 20h30. #SDM — Benjamin Rabier ⭐️⭐️ (@benjaminrabier) February 25, 2021

Malgré une concurrence plus que rude (notamment avec Canteloup sur TF1), entre 20h32 et 21h08, heure de la diffusion de la série sur M6, les péripéties de Raymond, Huguette, Liliane ou encore José ont comblé 4.98 millions de Français et 19.5% de part de marché. Scènes de ménages a notamment su convaincre 26.5% des femmes responsables des achats, ce qui est un résultat énorme. Pendant ce temps, C’est Canteloup se contentait d’afficher 16.8%. Une chose est certaine, la série n’est pas prête de s’arrêter. Et nous à la rédaction LD People, on est bien content.