Huguette et Raymond “Scènes de Ménages” se moquent de Hanouna, ça vaut le coup d’être vu !

Ce lundi 14 décembre, dans “Scènes de ménages”, Huguette et Raymond n’ont pas hésité à railler une émission de Cyril Hanouna au cours d’une saynète. LD People vous fait un petit retour sur cette scène à mourir de rire.

Gérard Hernandez a failli ne jamais jouer dans la série

Voilà déjà 11 ans que M6 a lancé la série “Scènes de ménages” à la télévision tous les soirs. Une réussite pour la chaîne, qui attire chaque jour des millions de téléspectateurs. En effet, les téléspectateurs avancent avec les aventures, disputes, rigolades de leurs personnages préférés. On retrouve notamment Phillipe et Camille, José et Liliane mais aussi d’Emma et Fabien, de Leslie et Léo. Mais le couple le plus emblématique reste et restera pour longtemps encore, les aigris et sarcastiques Raymond et Huguette, incarnés par Gérard Hernandez et Marion Game.

Huguette et Raymond le couple mythique de Scènes de Ménage ! #TPMP pic.twitter.com/72X0aHLwxk — TPMP (@TPMP) March 28, 2017

Mais si les téléspectateurs peuvent se targuer de suivre les aventures d’Huguette et de Raymond, ce n’était pas gagné d’avance. Gérard Hernandez a effectivement, jamais failli jouer dans la série parce qu’il trouvait notamment que les personnages de la version originale (Espagne) étaient un peu “trop v*lg**res“. Finalement, il a accepté de filmer le pilote et après avoir tourné un sketch avec Marion Game, l’acteur se dit que c’était plus drôle que ce qu’il imaginait. Mais ce n’est pas la seule raison qui l’ont poussé à accepter.

Huguette et Raymond se moque de TPMP

Et justement, sur le plateau de “Touche pas à mon Poste“, Isabelle Morini-Bosc a fait une déclaration pour le moins surprenante concernant Gérard Hernandez. En effet, elle explique que c’est grâce à elle que l’acteur a accepté de jouer dans la série “Scènes de ménages” : “Alors moi je suis très fière parce que j’avais convaincu Gérard Hernandez d’accepter au départ. Il ne voulait pas le faire. Et j’ai dit ‘Je suis sûre que ça va marcher” a notamment déclaré la chroniqueuse de Cyril Hanouna. Et ce jour-là, le comédien a bien fait de suivre son conseil. La rédaction de LD People remercie en tant cas la journaliste pour avoir su le convaincre.

Huguette et Raymond ont toujours leur mot à dire ! 😂 #SDM pic.twitter.com/cqMX8K6AED — M6 (@M6) March 9, 2016

Et en parlant de TPMP, il y a quelques jours maintenant, lors d’une petit saynète de “Scènes de ménages“, Huguette et Raymond ont fait allusion à une émission de Cyril Hanouna. En lisant le programme TV, Raymond (Gérard Hernandez) s’est moqué de l’émission “La grande rigolade de la TV” qui ressemble fortement à “La grosse rigolade” du présentateur de C8. La rédaction de LD People a vu la scène, c’était assez marrant. Vous aussi vous l’avez vu ?