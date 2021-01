Scènes de Ménages: Julia Dorval, la soeur de Fabien, qui est vraiment cette charmante comédienne?

Depuis près d’une décennie maintenant, Scènes de ménages s’est imposé comme l’un des feuilletons préféré des Français. Au fil des années, le public de M6 a pu faire la connaissance de toute une série de couples qui leur font passer de beaux moments chaque soir. Parmi les personnages récurrents du feuilleton, Fabien fait partie des stars du programme. Mais aujourd’hui LD People s’intéresse à Ludivine, sa sœur, interprétée par Julia Dorval. Mais alors, qui est cette comédienne ?



Scènes de ménages : des acteurs devenus de véritables vedettes



Le gros carton de M6 depuis 2009



Il aura fallu un peu de temps pour que les audiences décollent véritablement. Pourtant aujourd’hui Scènes de ménages fait partie des programmes les plus suivis de la chaîne. Parmi les célèbres duos, il y a bien évidemment Raymond et Huguette, José et Liliane ou encore Fabien interprété par David Mora et Emma dont le personnage est campé par Anne-Élisabeth Blateau. Dans cette famille, la sœur du professeur d’histoire-géo est, elle aussi, devenue un rôle récurrent. LD People a donc décidé aujourd’hui de s’intéresser à Ludivine incarnée par Julia Dorval.



Il est donc temps de revenir sur son parcours et de faire plus ample connaissance avec elle. Car elle est devenue désormais un visage très apprécié de la série à sketch. Passée par le Cours Florent, la jeune femme est loin d’être une novice. En effet, Julia Dorval a déjà derrière elle un joli parcours avant d’avoir intégré la grande famille de Scènes de ménages. Mais, revenons toit d’abord à ses débuts.



Un CV déjà bien chargé



Après des études en sciences économiques réalisées hors de France, Julia Dorval décide d’intégrer le célèbre Cours Florent à Paris. Elle poursuivra son apprentissage au Lee Strasberg Institut de New York. Car pour elle, l’anglais est loin d’être un problème. De plus, elle maîtrise à la perfection l’italien, l’espagnol et l’allemand. Dès lors, jouer à l’extérieur des frontières ne semble pas un problème pour elle. Avant de rejoindre l’équipe de Scènes de ménages, la jeune femme commence par le théâtre. Les téléspectateurs ont notamment pu la découvrir dans le Clan des divorcées, la célèbre pièce de théâtre créé par Alil Vardar. Par la suite, elle commence son parcours à la télévision. Après un premier passage dans Code barge sur TF1, elle enchaîne les apparitions dans plusieurs séries. Ainsi, le public pourra notamment l’apercevoir dans Joséphine ange gardien aux côtés de Mimi Mathy ou encore dans RIS Police Scientifique et Munch.



Julia Dorval sera également à l’affiche de plusieurs téléfilms pour TF1. Mais c’est finalement grâce à son rôle de Ludivine dans Scènes de ménages que la comédienne va véritablement se faire un nom. Lors d’une récente interview, l’actrice reconnaît d’ailleurs la chance qui lui a été donnée. D’ailleurs, elle remercie Scènes de ménages et se dit très heureuse de faire partie de cette véritable famille. Concernant son rôle, elle décrit son personnage comme énergique et remplie de candeur. ” J’aime son regard frais sur tout et sa capacité à trouver de la joie à partir de peu “. Après le théâtre et la télévision, la jolie blonde s’apprête aujourd’hui à se lancer dans le cinéma. Ainsi, les spectateurs devraient bientôt la retrouver au générique des Tuche 4 qui devrait sortir dans les prochaines semaines. Voilà donc une comédienne remplie de projet !