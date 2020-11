Scènes de ménages la FIN ? amputées : Liliane résignée, un gros coup dur pour M6 qui encaisse les frais

Scènes de ménages a été perturbé le mardi 24 novembre dernier. En effet, le programme culte de M6, très suivi par les téléspectateurs, a été stoppé dans son élan. En cause, l’allocution du Président de la République. Il prenait la parole face aux Français pour présenter la suite des mesures gouvernementales face à la crise sanitaire. Seul problème, le discours d’Emmanuel Macron se tenait aux mêmes horaires que Scènes de ménages. L’émission a donc été contrainte de s’adapter, encaissant les répercutions sur son audience.

Scènes de ménages assument une perte d’audience à cause d’un changement d’horaire

Scènes de ménages durent depuis bien longtemps à la télévision. Toujours fort de son succès, le programme qui met en scène des moments de vie de couple, fêtait ses 11 ans de diffusion le 9 novembre dernier. Pourtant, cela n’a pas empêché le Président de la République de prendre la parole à l’heure de la discussion de la mini-série. Car de tous temps, les allocutions présidentielles télévisées se tiennent aux heures de grande écoute. Et c’est en début de soirée que le plus de personnes sont disponibles pour les entendre ou les regarder. Mais tout de même, ce sont près de 55 000 téléspectateurs en moins pour Scènes de ménages à cause de cette intervention pendant son temps d’antenne. Car le programme s’est vu décalé à 20h45 au lieu des 20h25 habituelles.

D’un jour sur l’autre, l’écart se creuse pour Scènes de ménages. En effet, ce sont normalement 4,65 millions de téléspectateurs qui se donnent rendez-vous devant les aventures de leurs couples favoris. Mais avec le décalage des horaires provoqué par l’intervention télévisée du Président de la République, les audiences sont tombées à 4,10 millions de téléspectateurs.

Un épisode haut en couleurs s’est vu couper l’herbe sous le pied

Heureusement, pour Scènes de ménages et pour les fans de l’émission, des rediffusions sont proposées quotidiennement, en début d’après-midi le lendemain. Mais cela ne va pas combler le manque à gagner pour M6. D’autant que l’épisode de Scènes de ménages du 24 novembre au soir était important ! Il s’agissait d’un grand moment pour Liliane et José. En effet, Liliane s’était enfin décidée à proposer aux voisins de se retrouver autour d’un apéritif qu’elle organisait. C’est effectivement un événement car, au grand désespoir de son mari José, Liliane préfère normalement espionner ses voisins grâce à sa paire de jumelles.

Le retournement de situation ne tarde pas car Liliane n’était en réalité pas prête à changer du tout au tout. Si elle décidait d’inviter ses voisins c’était pour une raison précise. Elle voulait avoir le champ libre et se rendre chez eux en toute discrétion. Lorsque José tente de lui faire entendre raison, elle lui cloue le bec en précisant qu’elle est forcée de s’y rendre. Liliane n’avait pas d’autres solutions afin de changer les piles des micros qu’elles avaient installés au domicile de ses voisins. Scènes de ménages n’a pas fini de nous surprendre et de nous faire hurler de rire. Liliane et José ne sont pas les seuls à faire cet effet au public de M6 et c’est tant mieux !