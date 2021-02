Scènes de ménages: Les petits-enfants de (Huguette) Marion Game font des révélations stupéfiantes sur leur grand-mère

Scènes de ménages: Les petits-enfants de la comédienne Marion Game, connu du grand public sous le nom d’Huguette dans le programme court de M6, « Scènes de ménage », étaient invités de Ça commence aujourd’hui sur France 2. Le 12 février dernier, ils ont pu répondre aux questions de Faustine Bollaert. Ils ont fait quelques révélations sur leur célèbre grand-mère. LdPeople vous détaille tout.

Scènes de ménages: Quelles sont les relations entre Marion Game et ses petits-enfants ?

Le programme Ça commence aujourd’hui du 12 février dernier évoquait le sujet de la notoriété en héritage, et recevait entre autres, les petits-enfants de Marion Game, connue de la France entière pour son interprétation du personnage d’Huguette dans le programme court de M6 Scènes de ménages. Les deux petits-fils ont évoqué leurs liens avec leur mamie et ont souligné les effets du succès sur eux-mêmes.

Aurélien Raynal, dans les pas de sa grand-mère

Aurélien Raynal a voulu suivre le parcours de sa grand-mère. Une façon pour lui de mettre en œuvre un rêve de jeunesse. “Lorsque l’on a la chance, petit, d’aller sur un plateau de cinéma, une scène de théâtre ou alors un studio de doublage, c’est fantastique. Surtout lorsque ce sont ses parents qui jouent. J’en ai rêvé rapidement et je me suis dit : c’est certain, ça, c’est bouclé. Ce n’est plus une question que je vais me poser”, a souligné le jeune acteur.

Scènes de ménages: Les doutes d’Aurélien Raynal

Ce choix professionnel n’a pas été si facile. « Après, lorsque j’étais adolescent, vers 15 ou 16 ans, ce côté systématique de faire comme ses parents a commencé à me fatiguer », a-t-il reconnu. En effet, la notoriété a également ses aspects négatifs, comme l’a précisé le jeune comédien. « J’allais faire le marché avec ma mamie et on me disait ‘Ah c’est Huguette !’ Et ça me mettait en rogne. J’avais même une dose de mépris. J’avais l’impression qu’on allait dans ma sphère privée. Et je me suis dit : est-ce que c’est une profession qui va me plaire ? Est-ce qu’il ne faudrait pas que je fasse autre chose ?”.« Aujourd’hui, Aurélien Raynal a fait un beau parcours. Après avoir été au célèbre Cours Florent, il devenu expert dans le doublage et a quelques beaux films à son actif.

Une grand-mère unique

Avoir Marion Game comme mamie entraîne toutefois d’effectuer quelques concessions. « C’est un être qui est vraiment passionné et qui a privilégié son métier par rapport à tout le reste de son existence. Ainsi, elle porte un regard positif sur nous. Mais c’est certain qu’on n’a pas forcément la même relation qu’aurait un petit-fils avec sa grand-mère”, a indiqué le frère d’Aurélien Raynal. Mais lorsque la présentatrice leur demande s’ils seraient partant pour jouer une pièce de théâtre ensemble, la réponse a été rapide. C’est une réponse positive des deux petits-enfants de la comédienne de 82 ans qui été émise. Depuis de nombreuses années, Scènes de ménages ést un programme qui cartonne.